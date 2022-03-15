В Новосибирской области стартует IX Транссибирский арт-фестиваль. В его программу в этом году войдёт показ документального фильма о создателе мероприятия, скрипаче Вадиме Репине – картина впервые была продемонстрирована на федеральном телеканале «Культура» в конце прошлого года.

Девятый Транссибирский арт-фестиваль стартует в Новосибирской области 17 марта и продлится до 6 апреля. Его ключевые мероприятия пройдут на площадках и при участии коллективов Новосибирской филармонии, сообщает пресс-служба учреждения.

«В программе IX Транссибирского Арт-Фестиваля две мировых премьеры. Новосибирская публика первой услышит Скрипичный концерт Ильи Демуцкого, созданный по заказу форума и специально для Вадима Репина. Премьеру представит неизменный базовый коллектив фестиваля — Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением молодого дирижера, ученика Юрия Симонова Алексея Рубина», — рассказали в Новосибирской филармонии.

В этом году в программу фестиваля включен ряд кроссжанровых проектов. В их числе – совместный проект художественного руководителя фестиваля Вадима Репина и прима-балерины Большого театра России Светланы Захаровой «Па-де-де на пальцах и для пальцев», уже завоевавший международное признание. Кроме того, Вениамин Смехов и пианистка Басиния Шульман представят музыкально-поэтический спектакль «Золотые звуки серебряного века», а Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы» — музыкально-литературную композицию «Письма Ван Гога» с участием Евгения Миронова.

В рамках фестиваля также состоится показ документального фильма 2021 года «Вадим Репин», премьера которого состоялась на телеканале «Россия-Культура» в декабре.

Кроме того, в симфонических и камерных программах фестиваля примут участие скрипач Павел Милюков, виолончелисты Нарек Ахназарян и Александр Князев, пианисты Итамар Голан (Израиль) и Вадим Руденко, сопрано Гузель Шарипова, Анна Аглатова, меццо-сопрано Юлия Мазурова, тенор Алексей Неклюдов, бас Максим Кузьмин-Караваев, дирижеры Дмитрий Лисс, Филипп Чижевский, гобоист и дирижер Алексей Уткин. В концерте Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова за пульт встанет Михаил Татарников.

В рамках фестиваля также выступят джазовый квинтет Натальи Бутман, Юрия Медяника и его emotion-orchestra с программой «Вивальди. Времена Танго» — переосмыслением знаменитого цикла в жанре танго и пианист Пётр Айду с ансамблем «Персимфанс». Также в исполнении Филармонического камерного оркестра и Новосибирской хоровой капеллы прозвучит «Реквием» Моцарта.

Фестиваль проходит при поддержке правительства Новосибирской области, министерства культуры Новосибирской области и входит в перечень мероприятий нацпроекта «Культура».

Транссибирский Арт-Фестиваль – масштабный российский форум, где ежегодно представляются премьеры сочинений современных композиторов. Мероприятие основал и возглавляет российский музыкант, заслуженный артист России Вадим Репин. Участниками фестиваля становилась музыканты из Новосибирска, Красноярска, Омска, Екатеринбурга, Самары, Тюмени, Тобольска, Томска, Санкт-Петербурга и Москвы, а также Бельгии, США, Великобритании, Австрии, Франции, Германии, Южной Кореи, Израиля и Японии.

Напомним, в прошлом году мероприятия Транссибирского арт-фестиваля прошли в Новосибирске, Бердске, Искитиме, рабочем посёлке Ордынское, а также в Красноярске.