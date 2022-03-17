В 2ГИСе сменился гендиректор

Генеральный директор новосибирской компании «ДубльГИС» Вера Гармаш покинула свой пост. Временно исполняющим обязанности руководителя организации стал один из топ-менеджеров компании.

Информация об уходе Веры Гармаш с поста генерального директора ООО «ДубльГИС» отражена в системе Rusprofile 16 марта. Она являлась генеральным директором компании с сентября 2020 года. Сообщается, что временно исполняющим обязанности гендиректора организации назначен Денис Лукьянов.

По данным открытых источников, в разные годы Денис Лукьянов работал в компании, в частности, управляющим директором, вице-президентом по развитию бизнеса и финансовым директором.

Международная картографическая компания «ДубльГИС» основана в Новосибирске Александром и Дмитрием Сысоевыми в 1999 году. По данным организации, сервис «2ГИС» работает в 790 городах и 12 странах мира. Количество его пользователей составило 55 млн человек.

В 2020 году Сбербанк приобрел 72% доли в «2ГИС», еще 3% принадлежат совместному предприятию Сбербанка и Mail.ru Group. Основателям и менеджменту остались 25% доли организации. Выручка компании в 2020 году, по данным Rusprofile, составила 4,3 млрд рублей, прибыль — 239 млн руб. В феврале 2021 года организация вошла в рейтинг Forbes «30 самых дорогих компаний Рунета» — она заняла 25-е место. Стоимость компании оценивается в 189 млн долларов.

Напомним, накануне «Континент Сибирь» сообщал о том, что директор Молодежного драматического театра «Первый театр» Юлия Чурилова уволена с занимаемой должности. Решение принято министерством культуры Новосибирской области.