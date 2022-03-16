В Новосибирске уволен директор драматического театра «Первый театр»

Руководитель Молодежного драматического театра «Первый театр» Юлия Чурилова уволена с занимаемой должности. Решение принято учредителем учреждения — министерством культуры Новосибирской области.

С 16 марта директор Молодежного драматического театра Новосибирской области «Первый театр» Юлия Чурилова уволена с занимаемой должности. Как сообщили «Континенту Сибирь» в министерстве культуры Новосибирской области, решение принято министерством в соответствии с п. 2 ч.1 ст. 278 Трудового кодекса РФ (в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора).

«На текущий момент назначен сотрудник, временно исполняющий обязанности директора учреждения. О новом руководителе театра будет объявлено дополнительно», — сообщили в министерстве.

Отметим, информация об уходе Юлии Чуриловой с поста руководителя театра появилась за несколько дней до ее официального увольнения в одном из анонимных телеграм-каналов.

Юлия Чурилова являлась директором Молодежного драматического театра «Первый театр» с января 2018 года. Ранее она занимала должность руководителя творческого отдела новосибирского отделения Союза театральных деятелей РФ.