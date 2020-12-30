Одной из самых заметных сделок уходящего года стала покупка 75% акций новосибирского «2ГИС» Сбербанком. В интервью «Континенту Сибирь» генеральный директор «2ГИС» ВЕРА ГАРМАШ впервые подвела предварительные итоги первых месяцев после осуществления сделки, а также рассказала о дальнейших планах компании.

— В ходе осенней онлайн-конференции «Сбер Конф», посвященной ребрендингу Сбера, упоминался также «2ГИС». В Сбере рассказывали, как видят ваше совместное будущее. А как его видите вы? Каким станет «2ГИС» в обновленном Сбере?

— Это сотрудничество прежде всего открывает новые возможности для наших пользователей благодаря сотрудничеству с сервисами и компаниями экосистемы Сбера. То, что в реализации заняло бы годы в случае самостоятельной разработки, мы сможем запустить быстрее, используя все возможности для синергии и интеграции внутри экосистемы. «2ГИС» остается самостоятельным в принятии решений о развитии продукта — мы первыми в стране создали частные бесплатные цифровые карты городов и научились их монетизировать, постоянно изучаем потребности аудитории и понимаем, куда двигаться дальше.

Команда топ-менеджеров «2ГИС» полностью сохранена. После юридического оформления сделки (оно состоялось в конце августа 2020-го) произошли технические изменения в должностях: основатель и акционер «2ГИС» Александр Сысоев стал президентом компании, я — генеральным директором. Это не изменило смысла: я, как и раньше, отвечаю за все операционное управление компанией, а Александр Вадимович — за стратегическое развитие «2ГИС». Пожалуй, новые позиции только уточнили этот момент. Все топ-менеджеры компании продолжают в ней работать и определять ее курс.

— С момента сделки со Сбербанком прошло уже больше трех месяцев — можете ли вы подвести какие-то предварительные итоги, результаты? Какие проекты уже удалось запустить?

— Говорить об итогах пока еще рано, но первые примеры старта синергии уже есть. Для разработчиков мы запустили обновленный инструмент для работы с нашей картой — он позволяет встраивать детальные трехмерные карты городов от «2ГИС» в другие приложения и сайты. Первым наши карты на основе нового инструмента интегрировал сервис доставки продуктов «Самокат». В перспективе карты и данные «2ГИС» появятся и в других приложениях экосистемы, и конечно, их могут использовать компании вне экосистемы — любой бизнес, которому необходимы точная гео- и справочная информация.

— Что включает в себя двухлетний план совместных со Сбером проектов, о котором вы уже говорили?

— Проектов очень много, отмечу три основных направления. Во-первых, наша аудитория: мы планируем предоставить нашим пользователям новые возможности — в частности, находить и выбирать не только компании, но и товары, услуги. И не только выбирать, но и заказывать — прямо в приложении «2ГИС». Второе: мы обеспечим сервисы экосистемы качественной картографией и справочными данными о бизнес-ландшафте, третье — усилим развитие инструментов для разработчиков, которые позволят использовать продукты и технологии «2ГИС» в других сервисах.

Хочу отметить еще один важный проект. Это навигатор для грузовых автомобилей. В августе мы запустили его в Москве и Подмосковье, сейчас буквально каждый месяц расширяем географию сервиса. Он работает внутри «2ГИС» — нужно в обычном нашем навигаторе заменить в настройках «личный авто» на «грузовой транспорт», и система будет строить маршруты с учетом ограничений для грузовиков, веса и габаритов машины. Здесь крупная задача — не только построение маршрутов, но и сбор данных о дорожной инфраструктуре вдали от городов и населенных пунктов. Наши специалисты ездят по федеральным трассам и наносят на карты придорожные кафе, магазины, АЗС, гостиницы, места отдыха, стоянки и многие другие объекты, которые полезны тем, кто за рулем.

Сотрудничество со Сбером позволило нам ускорить этот проект.

— Компании подходят к построению экосистем по-разному: «Яндекс», например, упрощенно говоря, стирает все грани и сливает все в общий котел, а Mail.ru Group, наоборот, дает своим «дочкам» максимум свободы. Какое место на этой шкале занимает Сбер? Насколько автономным будет «2ГИС»? И можно ли ожидать его со временем его ребрендинга, как это случилось, например, с Plazius?

— Мы самостоятельны в принятии решений о том, как развивать продукт, куда двигаться компании. Изменились два момента: структура собственности и уровень конкуренции и перспектив. В первом пункте: ушли два инвестфонда, которым мы благодарны за участие в развитии компании, и пришли два новых акционера, в их числе — мажоритарный, Сбер. Для нас это сильный партнер с опытом крупных модернизаций бизнеса — и мы рады строить с ним партнерские отношения.

Второй аспект — про конкуренцию и перспективы. Экосистема означает синергию, обмен технологиями, который усиливает каждого участника. Это открывает перед нами новые перспективы и возможности. Сегодня у нас есть возможность планировать и быстрее создавать и реализовывать новые проекты и сервисы, которые позволят укрепить наши позиции на конкурентном рынке. Мы работаем на рынке, где все ближайшие конкуренты — участники других экосистем. Теперь и мы являемся частью одной из крупнейших экосистем в стране.

— Что ждет образовательные и другие проекты самого «2ГИС»?

— Все проекты продолжат работать и развиваться. Сразу несколько факторов способствовало активному переформатированию наших образовательных проектов в онлайн-формат. Школа иностранных языков Perfectum значительно расширила географию учеников, очень хорошие результаты у бизнес-школы «2ГИС», в сентябре мы запустили онлайн-школу для начальных классов. Со Сбером мы будем сотрудничать по ряду проектов, в том числе образовательных, планируем открыть на базе «2ГИС» «Школу 21». Это образовательная инициатива Сбера — инновационная школа программирования, в основе методики обучения которой — метод «равный равному», где участники выступают в роли учителя и ученика. Обучение в «Школе 21» бесплатное, стать участником может каждый в возрасте от 18 лет.

— Будете ли вы развивать собственный маркетплейс или объединитесь с проектом материнской компании?

— В перспективе мы рассматриваем возможность внутри «2ГИС» дополнить сценарий выбора компании возможностью приобрести товар или услугу. Сейчас, например, в Новосибирске в «2ГИС» к возможности поиска выбора организаций в городе уже добавилось то же самое для отдельных категорий товаров. Мы идем к тому, чтобы и заказать, и оплатить можно было в «2ГИС». Пользователю самое главное, чтобы это было удобно. Мы будем использовать имеющиеся наработки в этой сфере, конечно, ведь это позволит сэкономить ресурсы и время.

— В покупке акций «2ГИС» приняло участие совместное предприятие, одним из организаторов которого была Mail.ru. Что «2ГИС» может получить от их участия?

— «О2О холдинг» — это совместное предприятие Сбербанка и Mail.Ru Group, которое получило 3% в капитале «2ГИС». Такова структура сделки, в рамках нее «2ГИС» вошел в экосистему Сбера.

— Александр Сысоев на конференции Сбера упомянул собственную платежную систему «2ГИС». Расскажите о ней поподробнее. В какой стадии сейчас проект, как он будет организован, что потребуется от пользователей? Будет ли это аналог «Яндекс.Денег», или привязка к банковскому счету Сбера, или что-то свое?

— Мы не работаем над созданием еще одной платежной системы, мы стараемся дополнить основной сценарий использования сервиса логичным его продолжением. Мы хотим сделать так, чтобы пользователи могли не только выбрать в «2ГИС» компанию или товар, но и оплатить его, и заказать доставку. Как и когда это будет реализовано, пока говорить рано.

— Расскажите об интеграции с системой «2ГИС» сервисов такси — на примере «Ситимобила»? Это совместный проект или кого-то просто подключили к другому как составную часть? Кто руководит?

— Это один из примеров интеграций с сервисами экосистемы Сбера — на экране поиска проезда на такси в «2ГИС» появилась возможность заказать «Ситимобил». В приложении «Ситимобил» для водителей уже интегрированы наши карты, на следующем этапе интеграции нашу карту увидят и пользователи такси.

Мы самостоятельны в принятии решений о том, как развивать продукт, куда двигаться компании

— Ранее, комментируя сделку со Сбербанком, основатель «2ГИС» сообщил, что компания может расширить штат программистов и разработчиков. За счет кого в первую очередь? Задействуете ли вы штат материнской компании или же будете набирать новых специалистов? Предполагается ли партнерство с сибирскими вузами по этому вопросу?

— Мы начали набор на новые проекты еще летом и на сегодня привлекли в компанию порядка 100 IT-специалистов, в основном это разработчики и тестировщики. Во второй половине 2021 года мы планируем несколько проектов по работе с вузами — речь идет о сотрудничестве с кафедрами ведущих вузов Новосибирска в самых разных форматах с целью привлечения начинающих специалистов к нам в компанию по специальностям «разработчик», «тестировщик», «специалист по анализу данных», «системный аналитик», «специалист техподдержки». И не только по IT-специальностям, а по всем бизнес-направлениям планируем привлекать начинающих специалистов: картографов, операторов, телемаркетологов, бухгалтеров, юристов и пр.

— Можете ли вы подвести какие-то предварительные итоги работы сервиса «Грузовой навигатор»? Выполнил ли он поставленные задачи? Востребован ли он — в частности, в Сибири, учитывая, что таких программ, в отличие от обычных навигаторов, в России немного?

— Действительно, таких продуктов немного, и мы рады, что уже успели стать крупнейшим бесплатным картографическим сервисом с функцией грузовой навигации в России. Она стартовала летом в Москве и Подмосковье, а сейчас мы охватили грузовым навигатором уже 24 региона страны, в том числе 10 из 15 городов-миллионников, множество межрегиональных трасс. Огромный объем работы здесь связан именно со сбором и дополнением информации о дорожной инфраструктуре — наши специалисты объезжают федеральные трассы и наносят на карту придорожные кафе, гостиницы, магазины, АЗС, стоянки, зоны отдыха и другую полезную для водителей и туристов инфраструктуру. Подводить итоги еще рано — мы продолжаем работать над расширением географии этой функции, идем с опережением первоначальных планов.

— Как сейчас чувствуют себя ваши недвижимые активы — площади в ТЦ «Сан Сити», Klever и другие? Удалось ли им восстановиться после пандемии и связанных с ней ограничений?

— Мы одни из первых в стране перешли на удаленный режим работы еще в середине марта. Часть сотрудников осталась работать в офисах — мы обеспечили их всем необходимым. И поскольку в рамках глубокого технологического сотрудничества с экосистемой Сбера мы активизировали набор значительного количества специалистов, наши площади не простаивают.

Что касается «Клевера», ни для кого не секрет, что пандемия и закрытие границ способствовали значительному росту внутреннего туризма, поэтому летом и осенью загрузка была близка к 100%.

— Есть ли у «2ГИС» планы сменить основной регион на Москву, как это сделала уже, например, «Обувь России»? Какое место в вашей работе будет занимать Новосибирск?

— Новосибирск — родина «2ГИС», здесь появилась первая версия сервиса, и здесь находится наш головной офис. Новосибирск остается фундаментом, на базе которого развивается компания. Немало известных российских компаний, работающих на всю страну и даже за ее пределами, имеют центральный офис в регионе, а не в Москве. Это выгоднее по многим причинам: доступнее недвижимость, меньше транспортных проблем, есть возможность предложить талантливым сотрудникам интересные задачи и конкурентоспособные условия, что позволит им оставаться в родном регионе, а не уезжать далеко. Благодаря интернету и качественной связи вы всегда можете держать руку на пульсе, где бы вы ни находились. Ну а пандемия в очередной раз показала, что неважно, где территориально вы находитесь. Главное — качественно делать свою работу.

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