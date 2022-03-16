Замгубернатора Новосибирской области прокомментировала открытие фотовыставки «#СвоихНеБросаем. Украина. Факты»

В Новосибирске возле кинотеатра «Победа» открылась уличная фотовыставка «#СвоихНеБросаем. Украина. Факты». Как отметила принявшая участие в её открытии заместитель губернатора региона Ирина Мануйлова, в основе экспозиции – идея единения славянских народов и повод разобраться в исторических событиях.

Открытие выставки состоялось 16 марта. Как подчеркнула на церемонии замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, «#СвоихНеБросаем» – это «принцип, который в крови у русского народа».

«Данная выставка – это взгляд человека на войне – как повод ещё раз взглянуть и разобраться в фактах истории. Жалость, сострадание, любовь к ближнему, братство со славянскими народами, с людьми любой национальности, любого вероисповедания – эти ценности мы вырастили за нашу тысячелетнюю историю. Могущество России – в нашем единстве, сегодня очень важно быть всем вместе. Восемь лет мир наблюдал за тем, как в Донбассе гибли мирные жители, и никто не объявлял санкции против тех, кто направляет снаряды на мирное население. Никого не коробило, что дети, подростки, молодые мамы сидят в подвалах. Зато сегодня мы видим агрессию со всех сторон.

Россия выдержит и выстоит, сомнений в этом нет. Обещание, данное нам в 90-х – не придвигать границы НАТО к границам Российской Федерации – было нарушено. Ситуация обострилась, запасы оружия на территории Украины, которые сегодня пополняют «друзья» с запада, готовилось не для Донецка и Луганска, а для нас с вами. Россия будет охранять и беречь свои границы. Без спецоперации нельзя было обойтись, потому что фашизм нельзя остановить словом. Сегодня в Донбассе и в Луганске есть представители Новосибирской области, и мы вместе отстоим этот мир, потому что знаем, как важно, чтобы у наших детей и внуков была мирная жизнь, возможность изучать историю своего народа и мировую историю.

Мы гордимся теми, кто отстаивает нашу правду, нашу веру, наши нравственные принципы и убеждения. Россию нельзя захватить и сломать извне. Мы сегодня имеем мощное вооружение, профессиональную армию. Очень важно сегодня быть всем вместе, поддерживать наших ребят, которые находятся на территории Украины», – подчеркнула Ирина Мануйлова.

По данным областного правительства, выставка организована министерством культуры и министерством региональной политики Новосибирской области, а также историческим парком «Россия – моя история» по материалам МИА «Россия сегодня» и департамента информации ДНР при содействии Российского военно-исторического общества и киноконцертного комплекса «Победа».

«На 32 уличных стендах раскрывается история и причины вооруженного конфликта на Украине, отображается история гражданской войны на юго-востоке страны, в ходе которой погибло большое количество мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, а ещё большее количество русскоязычного мирного населения испытало тяготы и лишения военного времени. Противостояние, длящееся последние восемь лет, привело к необходимости проведения крупномасштабной специальной операции Вооруженных Сил Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины и защите мирного населения Украины и Донбасса, свидетелями которой сейчас являются жители не только России, но и всего мира», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области.

На выставке представлены материалы международного конкурса фотожурналистики для молодых фоторепортеров от 18 до 33 лет. Конкурс носит имя специального фотокорреспондента «России сегодня» Андрея Стенина, погибшего на юго-востоке Украины в августе 2014 года.

Напомним, на сессии новосибирского горсовета 16 марта было принято решение о выделении социальной поддержки новосибирским военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине.