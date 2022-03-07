В Новосибирске задержали врачей по подозрению в мошенничестве на 850 тыс. рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех врачей по делу о мошенничестве в Новосибирске. Их обвинили в хищении более 800 тыс. рублей за счет внесения ложных сведений о пациентах в больнице.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области, правоохранители возбудили уголовное дело в отношении заведующего хирургическим отделением, а также двух врачей-хирургов одной из больниц Новосибирска.

Их обвинили в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

По данным следствия, подозреваемые для улучшения общего показателя по выполнению больницей плана по приему и лечению пациентов, наполняемости отделения хирургии, а также получения необоснованной стимулирующей выплаты внесли в официальные документы заведомо ложные сведения о нахождении более 28 амбулаторных пациентов якобы на круглосуточном стационарном лечении в учреждении. Информация была направлена в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования региона.

«На основании направленных фиктивных историй болезней в последующем были произведены выплаты в сумме более 800 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. Как уточнили в СУ СК РФ по региону, подозреваемые похитили около 850 тыс. рублей, принадлежащих медицинскому учреждению.

По местам проживания фигурантов и в больнице проведены обыски. Оперативники изъяли мобильные телефоны, ноутбук, банковские карты, личные записи и медицинскую документацию. Подозреваемые дали признательные показания.

«Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств преступной деятельности фигурантов», — отметили в пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что правоохранители завели почти 30 уголовных дел по фактам продажи поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции в Новосибирской области.