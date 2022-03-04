Как Новосибирской области удалось стать одним из всероссийских лидеров в проекте цифровизации школ

Новосибирская область вошла в число шестнадцати пилотных регионов, в которых с 2021 года реализуется проект «Цифровая образовательная среда». И именно у нас скоростной беспроводной интернет и видеонаблюдение появились в наибольшем количестве школ.

«То, что мы здесь наблюдаем – это пример интеграции сразу нескольких программ, реализуемых в рамках национальных проектов «Образование», «Цифровая экономика» и других, – прокомментировал в ходе пресс-брифинга 2 марта заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин. – Часть программ идет по линии министерства цифрового развития, часть – по нашей. Это, в частности, единая образовательная среда, современное телекоммуникационное оборудование для детей и учителей».

«Линия Минцифры», по его словам, включает в себя беспроводной широкополосный доступ в интернет и видеонаблюдение. И то и другое в Новосибирской области (как, впрочем, и в остальных регионах) организует «Ростелеком». Он, напомним, был назначен единственным исполнителем работ по формированию устойчивой ИКТ-инфраструктуры в школах согласно распоряжению правительства РФ №713-р от 22 марта 2021 года.

«Одна из задач проекта – гарантировать школам равный доступ к цифровой инфраструктуре вне зависимости от того, где они расположены – в региональном центре или в небольшом поселке, – отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. – Современное оборудование позволяет учителям использовать на уроках возможности образовательных онлайн-сервисов, а при необходимости помогает быстро переключиться на дистанционное обучение. Кроме того, с помощью установленных систем видеонаблюдения можно контролировать безопасность учебного процесса».

На сегодня проект полностью завершен в 304 школах Новосибирской области, а до конца года, как отметил региональный министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь, Wi-Fi покрытие получат все школы Новосибирской области. То есть еще 835 заведений.

«Прошлый год стал в каком-то смысле переломным: все школы в городе и области получили широкополосный доступ в интернет. Следующий этап – бесшовное беспроводное покрытие всей школьной территории, всех классов, служебных помещений, актовых и спортивных залов – сообщил министр. – Мы шагаем в мир беспроводных гаджетов, где нет никакого смысла подтягивать кабель к каждому компьютеру».

Сергей Цукарь добавил, что Wi-Fi и раньше был подключен во многих школах Новосибирска, но работал он достаточно локально, этот же проект «закроет» сразу все важные точки. При этом оборудование можно использовать только российское и даже местное, производства завода «Элтекс».

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Стоимость подключения одной школы к данному проекту глава Минцифры оценил в 0,5 – 2 млн рублей, в зависимости от размеров помещения. «Ростелеком» уже установил 3 810 точек Wi-Fi и смонтировал 980 камер видеонаблюдения. Камеры круглосуточно следят за входом в здания школ, а доступ к записям имеет только заказчик.

Николай Зенин добавил, что, несмотря на проектную ширину канала в 100 Мбит/сек для городских школ и 50 Мбит/сек для сельской местности, потенциально его можно расширить. «Что такое сто мегабит – представьте себе, что нужно показать детям учебный фильм, причем каждому свой и в хорошем качестве. Этого хватит на то, чтобы с одной точки доступа показывать сразу пятьдесят таких фильмов», – прокомментировал он.

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Кроме Новосибирской области, программа реализуется еще в трех сибирских регионах: Омской, Кемеровской областях и Алтайском крае, а еще в Астраханской, Калининградской, Калужской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Сахалинской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Пермском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. В целом по стране на первом этапе проекта «Ростелеком» организовал инфраструктуру в 2 134 общеобразовательных учреждениях.

Работы по государственному контракту продлятся до 31 декабря 2022 года.