Еще две тысячи омских семей получили доступ к проводному интернету от МТС

МТС сообщает о расширении фиксированной связи и подключении новых микрорайонов Омска. Возможность пользоваться фиксированным домашним интернетом и цифровым телевидением появилась еще у двух тысяч омских семей.

«Вслед за активным развитием мобильных сервисов мы продолжаем строительство сети фиксированной связи в Омске, чтобы наши абоненты могли пользоваться услугами по принципу «одном окна» и, тем самым, сокращать свои расходы, – отмечает директор филиала МТС в Омской области Михаил Синюгин. – Безусловно, самые востребованные – пакетные предложения, их предпочли более 60 процентов омских абонентов МТС».

С начала 2022 года к фиксированной сети подключены дома ЖК «Прибрежный», «Амурский-2», «Березовая роща» и микрорайона «Кузьминки», а также новостройки по адресу ул. Степанца, д.2 и ул.Туполева, д. 4/1.

Новоселам теперь доступны не только современные цифровые сервисы, но и возможность воспользоваться конвергентным предложением, которое помимо проводного интернета и ТВ включает бесплатную мобильную связь и доступ к онлайн-кинотеатру KION. Подключение по такой схеме обходится абонентам примерно на 30% дешевле, чем если оплачивать эти комплекс этих услуг раздельными счетами. На сегодняшний день этой возможностью уже пользуются две трети омичей-абонентов проводного интернета МТС.