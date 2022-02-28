В традиционной рубрике «Континента Сибирь» «Бизнес-книга месяца» своим мнением о книге «Проклятые экономики» Андрея Мовчана и Алексея Митрова поделилась генеральный директор «2ГИС» Вера Гармаш.

— Книга написана известным российским экономистом Андреем Мовчаном в соавторстве с политическим аналитиком и обозревателем Алексеем Митровым, вышла в издательстве «АСТ» в 2020 году.

На примере почти четырех десятков стран и трех тысячелетий авторы пытаются вывести общие закономерности, исключая все факторы, кроме экономических. На ярких примерах они показывают, что все беды в странах происходят от «ресурсного проклятия»: именно полезные ископаемые, географическое положение, традиции и проблемные соседи, по мнению авторов, могут становиться «проклятием» для экономики и приводить к ее гибели.

И несмотря на спорность некоторых выводов, мне показались очень интересными эти рассуждения — особенно если по аналогии с глобальными политическими и экономическими процессами в государствах рассматривать те закономерности, по которым живет и развивается любая большая компания.

Термин «ресурсное проклятие» сформулировал в 1993 году экономист Ричард Аути. Он обозначает парадоксальную ситуацию в экономике государства, когда обилие природных ресурсов формирует зависимость от их добычи и экспорта. Другие секторы при этом постепенно деградируют, но «слезть» с нефтяной или нефтегазовой иглы крайне трудно. В книге рассматриваются многочисленные примеры стран, от Древнего Египта и до Азербайджана, которых коснулось это проклятие. Авторы проводят много аналогий с современной Россией, находят несомненное сходство в разных исторических контекстах и делают довольно жесткие выводы.

В этой связи очень любопытен «разбор» Канады. У России и Канады много общего: и по площади, и по географическому расположению большей части северных регионов. Но, в отличие от нас, Канада является лидером в промышленном производстве, в том числе высокотехнологичном. А ведь страна вполне могла бы быть сырьевым придатком, имея под боком очень привлекательный американский рынок. Однако Канада экспортирует лишь 3% необработанной нефти, а Россия — более 50%!

Среди стран, которые успешно используют главный ресурс ХХ века — нефть, — авторы называют Норвегию и ОАЭ. И рассматривая нефтяные страны — от внешне благополучной Норвегии и до совершенно разоренной Венесуэлы, — авторы делают вывод, что избежать «нефтяного проклятия» сможет лишь та экономика, которая будет использовать углеводородные сверхприбыли для развития других отраслей, не связанных с добычей.

Крупные исторические события авторы тоже объясняют через призму ресурсного проклятия: крах Османской империи, упадок Древнего Египта, падение Рима… Большая глава описывает экономические предпосылки начала гражданской войны в США, где рабы были таким же ресурсным проклятием.

Особенно хочу выделить анализ преимуществ. Авторы справедливо отмечают, что стабильность правовой системы и правоприменения является фундаментом для развития благоприятного инвестиционного климата, сохранения и поддержания необходимого для экономики уровня инвестиций. Особенно сейчас, когда капиталы достаточно свободно движутся между границами, именно устойчивость правовой системы делает страну привлекательной для вложения в нее финансов.

Пожалуй, не до конца авторами раскрыт один из важных моментов — ресурс географического положения, который делает некоторые страны уникальными. Например, Австралия: здесь вся добыча находится в частных руках, но при этом австралийские компании являются мировыми лидерами во многих отраслях и законодателями высоких стандартов. И это при высокой стоимости трудовых ресурсов и удаленности от основных рынков сбыта.

Рекомендую книгу как повод поговорить на важные темы и оценить риски ситуаций, в которых вы выбираете путь наименьшего сопротивления.

Если вы хотите принять участие в рубрике и поделиться своим отзывом на ту или иную бизнес-книгу, пишите на ящик ks@ksonline.ru с темой письма «Бизнес-книга месяца».