В Новосибирском отделении Сбербанка назначен новый заместитель управляющего по корпоративному блоку – им стал Никита Макаренко, ранее замещавший управляющего Томским отделением. В новой должности он будет курировать работу блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес».

Никита Макаренко присоединился к команде Сбербанка в 2016 году в должности клиентского менеджера отдела угольной промышленности и металлургии и прошел путь до исполнительного директора в сегменте крупнейших клиентов, где курировал направление металлургии и угольной промышленности в Сибири. В 2020 году Никита Макаренко был назначен на должность заместителя управляющего Томским отделением Сбербанка.

«Никита показал себя как талантливый управленец – под его руководством блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Томского отделения добился впечатляющих результатов – отметил управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Николай Шилов. – Поздравляю Никиту с назначением и желаю успехов в новой должности – уверен, что в Новосибирске он проявит себя с наилучшей стороны».

Никита Макаренко в 2011 году окончил магистратуру экономического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ). В 2019 году прошел профессиональную переподготовку для руководителей высшего звена в корпоративном университете Сбербанка по программе «Сбербанк 2020», разработанной совместно с Европейским институтом управления бизнесом Insead. По итогам 2021 года награжден почетной грамотой Сибирского банка ПАО «Сбербанк» за стабильно высокие результаты в работе.