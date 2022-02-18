Сбер повысил ставки по своим флагманским вкладам

Сбербанк улучшил условия для клиентов по некоторым вкладам. С 18 февраля повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка — «СберВкладу» и «СберВкладу Прайм»: рост составил 1 и 1,5 п. п. соответственно.

Теперь максимальная доходность (с учётом капитализации процентов) по «СберВкладу Прайм» составит 9,5%.

Также улучшены условия по вкладу «Промо Управляй», повышение составило от 1,05 до 1,25 п.п. в зависимости от суммы неснижаемого остатка и срока размещения средств.

«Мы тщательно следим за тем, чтобы и вклады, и любые другие продукты Сбера не просто отвечали рыночным реалиям, но и обеспечивали нашим клиентам наилучшие условия. — говорит директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. — «СберВклад» и «СберВклад Прайм» — наши самые популярные депозитные продукты, а с учётом повышения ставок они становятся ещё более выгодными, а значит, и более востребованными».