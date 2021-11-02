Сбербанк предложил своим клиентам «СберВклад» и «СберВклад Прайм»

Сбербанк предложил своим клиентам новые вклады, которые могут быть полезны в том числе активным пользователям экосистемы Сбера. Их удобнее всего открыть онлайн, а также в отделениях банка в соответствии с расписанием работы в текущей ситуации.

«При запуске новых вкладов мы учли пожелания клиентов и добавили возможность выбирать срок вклада в точности до дня, получать проценты ежемесячно, расширили диапазон доступных сроков вклада, а также добавили возможность регулярного пополнения открытого вклада, – говорит директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – Уверен, что новые вклады займут центральное место в выборе наших клиентов, станут флагманами продуктовой линейки срочных депозитов Сбербанка».

«СберВклад» объединил в себе все преимущества для клиентов: теперь проценты начисляются ежемесячно, вклад можно пополнять под фиксированную ставку, а срок вклада клиент может установить свой, с возможностью выбора до дня.

«СберВклад Прайм» — лучший выбор для тех клиентов, которые активно пользуются всеми сервисами экосистемы Сбера. Вклад предназначен для владельцев годовой подписки СберПрайм+.

Новые вклады, по мнению Сергея Широкова, будут способствовать продолжению роста портфеля пассивов Сбербанка. За 9 месяцев текущего года он увеличился более чем на 600 млрд. рублей и превысил 16 трлн. рублей. С начала года Сбербанк запустил еще два новых вида вкладов, которые получили высокую востребованность у клиентов. Например, каждый второй открытый вклад приходился на новый продукт – «Дополнительный процент».

При размещении денежных средств сроком на три года в удалённых каналах обслуживания (онлайн) по вкладу «СберВклад» максимальная ставка 6,37% обеспечивает доходность 7% с учетом ежемесячного увеличения депозита на величину причисленных процентов, по вкладу «СберВклад Прайм» – ставка 6,78%, доходность составляет 7,5%.

Также до 30 ноября Сбер продлевает промо вклад «Промо Управляй» со ставками от 4,3% до 5,25%. Теперь его можно открыть не только в офисе банка, но и онлайн, а ставки по вкладу повышены. Ранее они были равны 3,8% – 4,75%.