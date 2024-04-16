Темп прироста вкладов в Новосибирской области превысил общесибирские и общероссийские показатели

В 2023 году в Новосибирской области на 25% вырос объем денежных средств, размещенных на вкладах. В целом по СФО этот показатель, как и в целом по России, составил 20%. Такую статистику 16 апреля привело Сибирское главное управление Банка России.

«В Новосибирской области наблюдается рост зарплат. В городе много оборонных предприятий, которые наращивают выпуск продукции. В то же время есть проблема дефицита кадров на рынке, и для успешной конкуренции за кадры предприятия решают этот вопрос через увеличение зарплаты. Это приводит не только к росту потребления со стороны населения, но и к росту сбережений. Поэтому в Новосибирской области наблюдается высокая динамика вкладов», ─ прокомментировал «Континенту Сибирь» начальник Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации Николай Морев.

Примечательно, что несмотря на 25%-ый рост вкладов, динамика прироста остатков средств на счетах юрлиц в регионе уступила общероссийской. Так, в Новосибирской области по итогам 2023 года этот показатель, по данным Банка России, составил 11%. Это выше, чем в среднем по Сибири (+4%), но ниже, чем в среднем по стране (+14%).

Напомним, что по данным Сибирского главного управления Центрального банка РФ, в Новосибирской области в 2024 году сократилось число жалоб на участников финансового рынка.