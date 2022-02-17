Два отеля Marriott появятся на месте карандашной фабрики в промзоне Томска

Пятизвёздочный и четырёхзвёздочный отели сети Marriott планируется открыть в Томске на территории «Сибирской карандашной фабрики». Одна из гостиниц разместится в бывшем здании производства, другая будет построена рядом с лета 2022 года в течение двух с половиной лет.

Как сообщает 17 февраля информационное агентство «РИА Томск», отели брендов Tribute portfolio и Courtyard известной сети откроет холдинг «Сибагро», дочерняя структура которой, ООО «Сибагро – Капитал», в 2020 году выкупила участок площадью 14,7 га на территории «Сибирской карандашной фабрики» в промзоне Томска.

По словам директора холдинга «Сибагро» Андрея Тютюшева, один из гостиничных комплексов будет пятизвёздочным, с конференц-залом на 500 мест, и разместится в реконструированном здании фабрики (сейчас здание находится в аварийном состоянии), второй – четырёхзвёздочный отель в 14 этажей – планируется построить рядом с ним с лета 2022 года за 2,5 года. На их территории также запланированы работы по благоустройству, в рамках которых будет создан парк отдыха перед набережной.

Ранее структура «Сибагро» планировала построить на территории бывшей карандашной фабрики первый томский небоскрёб, но позже муниципалитет согласовал возведение отеля на этом месте.

Напомним, самый масштабный сибирский проект гостиницы Marriott за 3,5 млрд руб. планировалось реализовать в Красноярске, однако в 2018 году арбитражный суд признал застройщика, основателя компаний «Крепость-Отель» и «Крепость-Финанс», Александра Кангуна, банкротом.

Сейчас отели под брендом Marriott, по данным российского сайта компании, работают в двух сибирских городах — Новосибирске и Иркутске. При этом в Новосибирске отель находится под прямым управлением группы Marriott, в Иркутске речь идет о работе под франшизой Marriott.

Ранее также сообщалось о строительстве отеля Hilton на 200 номеров в Омске. Работы с переменным успехом ведутся с 2007 года. Осенью 2021 года в интернете распространилась информация о том, что недостроенное здание выставлено на продажу за 110 млн руб., однако она не подтвердилась. Застройщик рассчитывает ввести здание в эксплуатацию к 2023 году.