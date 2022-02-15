Новосибирское отделение Сбербанка приняло участие в Общероссийской благотворительной акции «Дарите книги с любовью». В рамках акции был организован сбор книг, которые затем будут переданы юным читателям в сельские библиотеки и специализированные центры помощи детям.

Организатором акции в Новосибирской области выступила Областная научная библиотека. В этом году, помимо НГОНБ, точками сбора стали еще 17 площадок.

«Мы с огромным удовольствием приняли участие в замечательной акции «Дарите книги с любовью». В этом году нам удалось собрать 250 книжек-«малышек» для самых-самых маленьких «читателей» – наши сотрудники с готовностью откликнулись на предложение поучаствовать в акции, и я горжусь тем, что работаю вместе с такими чуткими и отзывчивыми людьми, – комментирует заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк» Ольга Коновалова. – Надеюсь, эти яркие и веселые книжки помогут ребятам немного скрасить их пребывание в Центре помощи и поскорее справиться со всеми проблемами, с которыми они столкнулись».

Всего при помощи активных жителей и постоянных читателей библиотеки удалось собрать более 1000 книг, которые после сортировки будут переданы в Скалинскую сельскую библиотеку Колыванского района, специальную школу-интернат в Новосибирске, центр развития туризма Маслянинского района и Областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга».