Две модельные библиотеки Новосибирска получили награды в рамках Всероссийского конкурса «Золотая полка — 2023», сообщает пресс-центр городской администрации.

По данным новосибирской мэрии, библиотека-клуб имени Н. Н. Носова стала победителем в номинации «Лучший фонд модельной детской (специализированной) библиотеки» среди городских библиотек.

Кроме этого, библиотека семейного чтения имени Володи Дубинина отмечена специальным дипломом за единство концепции, структуры фонда и методов продвижения литературы, формирование библиотеки как «места для вдохновения».

Всероссийский конкурс «Золотая полка — 2023» проводится с целью выявления лучших практик формирования и продвижения фондов библиотек. Всего в конкурсе приняли участие 92 модельные библиотеки из 46 регионов России.

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