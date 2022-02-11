Экс-начальник красноярского отдела полиции, обещавший смягчение наказания за взятку, осуждён за мошенничество

В Красноярском крае предъявили обвинение бывшему начальнику отдела полиции, пообещавшему переквалифицировать уголовное дело на менее тяжкое за 600 тысяч рублей. Суд вменил ему мошенничество и отправил в колонию почти на три года.

Обвинительный приговор вынесен в отношении бывшего начальника отдела полиции №1 межмуниципального управления МВД РФ «Красноярское», сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия 11 февраля.

Полицейскому вменяются ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере), а его знакомому, ставшему соучастником преступления, — п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

«Приговором суда бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде двух лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 40 тысяч рублей. Посреднику назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года со штрафом в размере 1 миллион 800 тысяч рублей», — сообщили в следственном комитете, ответив, что приговор в законную силу пока не вступил.

По данным следствия, в феврале 2021 году начальник полиции согласился на просьбу знакомого переквалифицировать уголовное дело его приятеля на менее тяжкую статью. За это полицейский потребовал 600 тыс. руб. При этом он знал, что не сможет выполнить обещанного, поскольку это не входит в его полномочия.

12 марта 2021 года знакомый полицейского передал ему 600 тыс. руб., полученные от заинтересованного лица. Ещё 400 тыс. руб., также переданные заинтересованным лицом, он оставил себе. В момент передачи денег оба участника сделки были задержаны сотрудниками ФСБ.

Напомним, в декабре в новосибирской прокуратуре рассказали о самой крупной взятке в регионе в минувшем году.