Больных коронавирусом начнут выписывать на восьмой день без проверки на выезде

Федор Туров
 
Миниатюра для: Больных коронавирусом начнут выписывать на восьмой день без проверки на выезде
Фото Михаила Перикова

Пациентов, поступивших в больницу с подтвержденным COVID-19, с этой недели могут начать выписывать без лабораторного теста, подтверждающего отсутствие вируса в организме. Соответствующее постановление Роспотребнадзора вступило в силу 5 февраля, о чем на оперативном совещании губернатора Новосибирской области рассказал глава регионального минздрава.

Изменения в приказ №57-М, посвященный организации помощи при ОРВИ и коронавирусной инфекции, вносит в работу ряд принципиальных изменений, вызванных, в первую очередь, «омикроном» и взрывным ростом числе заболевших.

С точки зрения медицинских организаций это вызовет в ближайшие дни многократное увеличение нагрузки, в первую очередь, на первичное звено, то есть приемное. Связано это в том числе и с тем, что уже на этой неделе те, кто заболел «омикроном» и обратился за медпомощью, начнут так же массово выписываться, что может попросту застопорить работу больниц.

Для этого Роспотребнадзор вместе с министерством здравоохранения внесли несколько изменений в их работу.

Во-первых, по словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, в каждом лечебном учреждении будет выделена группа сотрудников, занимающихся исключительно «ковидными». Во-вторых, как уже говорилось выше, для выписки и закрытия больничного листа больше не потребуется отрицательный тест – достаточно того, что с момента заболевания прошло больше 7-10 дней и отсутствия жалоб со стороны самого пациента. В-третьих, врачи получили возможность не только ставить диагноз дистанционно, но и открывать и закрывать больничные листы в удаленном режиме. Число кабинетов дистанционного мониторинга будет увеличиваться.

«Ситуацию осложняет то, что сейчас начинается сезонный рост заболевания ОРВИ и гриппом – добавил министр. – Но если в прошлые годы мы фиксировали на пике эпидсезона в среднем 24-25 тысяч обращений за неделю, то на прошлой неделе их было 153,5 тысячи. То есть каждый двадцатый житель области обратился на прошлой неделе за медицинской помощью».

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