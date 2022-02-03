Мэр Новосибирска подписал постановление «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов дорожного сервиса на территории города Новосибирска». В соответствии с документом определены условия концессии.

Согласно этим условиям, обязательный объем инвестиций – не менее 395 млн рублей. Срок действия концессионного соглашения – 15 лет.

Первый этап реализации концессионного соглашения – реконструкция помещения для размещения единого пункта управления для обеспечения технологической связи с остановками, изготовление и монтаж остановок общественного транспорта. Пункт управления разместится в доме №79 по проспекту Дзержинского. Второй этап – эксплуатация объекта концессии.

В рамках соглашения концессионер установит 210 остановок общественного транспорта двух типов: первый – 140 навесов, второй – 70 навесов с павильонами для оказания услуг дорожного сервиса.

Остановочный навес и павильон должны представлять собой модульную конструкцию из металлического профиля, обеспечивающую удобную замену любого поврежденного элемента. В комплектацию остановочного навеса входят: коммуникационное оборудование (доступ в Интернет), оборудование двусторонней связи с экстренными службами «тревожная кнопка» (112), оборудование системы освещения, система круглосуточного видеонаблюдения, специализированное программное обеспечение, обеспечивающее работу оборудования, информационное навигационное оборудование, разъемы для зарядки мобильных устройств (USB), система бесплатного доступа пассажирам в интернет (Wi-Fi).

На остекленном фасаде павильона может быть организовано окно для обслуживания посетителей, находящихся вне павильона. Площадь остекления главного фасада не менее 60 %, заднего фасада – не менее 20 %, торцевого фасада, не граничащего с остановочным навесом, – не менее 20 %. Стекло – прозрачное. Входная дверь должна размещаться на боковой и (или) задней стороне павильона.

Информационные вывески могут располагаться на фризе павильона, на входной двери и в витрине.

Размещение рядом с павильоном дополнительного торгового или холодильного оборудования, столиков, зонтиков, стоек-витрин, навесных конструкций для раскладки товара и других подобных объектов не допускается.

Виталию Витухину, главе департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства было поручено создать конкурсную комиссию и утвердить ее состав до 10 февраля 2022 года.