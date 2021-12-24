В начале ноября департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска обозначил два альтернативных варианта решения проблемы «умных» или «комфортных» остановок: инвестиционный и концессионный. 24 декабря инвестиционный совет мэрии сделал окончательный выбор между ними.

«Комфортные остановки до сих пор часто продолжают называть «умными», хотя тот проект, скажем так, не удался по ряду причин, – отметил в ходе заседания совета 24 декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Прежде всего по той причине, что не нашлось инвесторов, готовых поддерживать 250 умных павильонов и прилегающую территорию».

Проект изменил свое название в августе 2021 года – в том числе и затем, чтобы избавиться от негативного опыта. Тогда же были снижены требования по «умности» и во главу угла поставлен комфорт и внешний вид, а не электронная начинка. Хотя от «тревожных кнопок», Wi-fi станций, видеонаблюдения и цифровых панелей с временем подъезда транспорта отказываться не стали. Как и от идеи решить вопрос без привлечения бюджетных денег.

3 ноября департамент инвестиций подготовил два варианта. Либо новая концессия, либо привлечение большого количества инвесторов по формуле: «две остановки без торгового павильона городу, одну, с павильоном – себе». Сегодня, 24 декабря, глава департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин сообщил, что основным вариантом будет все-таки концессия. Задачей концессионера будет оформление 140 комфортных остановок без пристроенных павильонов и 70 – с павильонами. Все – на гостевых маршрутах молодежного чемпионата мира по хоккею.

Однако, по словам Виталия Витухина, 210 остановок не хватит даже для маршрутов первой очереди. Кроме того, 70 «торговых» остановок там попросту не поместятся – их придется выносить куда-то еще. Поэтому он предложил совместить оба варианта сразу: параллельно концессии будут работать и инвестиционные соглашения в рамках 39-ФЗ. Отдельно Виталий Витухин отметил работу правового департамента, который адаптировал данный закон для объектов дорожного сервиса (а не капитального строительства).

На текущий момент, по словам главы департамента, у него есть уже 85 договоренностей о размещении комфортных остановок. «Неторговые» остановки будут размещаться в первую очередь на гостевых маршрутах, что позволит полностью закрыть их потребности.

«Мы не видим иного выхода, кроме как совместить оба варианта. В городе две с лишним тысячи остановочных павильонов – одной концессией на 210 остановок мы их в любом случае не закроем», – резюмировал Виталий Витухин. Он также отметил, что инициатором проекта должен стать собственник земли, то есть департамент транспорта мэрии. Его руководитель Константин Васильев подтвердил свою готовность передать все нужные земельные участки в казну.

Финальное обсуждение условий концессии планируется на 27 декабря. Результат, по словам мэра, будет опубликован во второй половине января.

Анатолий Локоть проект поддержал, но его смутило то, что в нем не нашлось главной ответственной стороны. «Вы не забыли пословицу про семь нянек? Передать землю от дептранса – не вопрос, но кто будет следить за этими остановками? В чьей бы собственности они не находились, это территория города» – подчеркнул Анатолий Локоть. Он предложил за оставшиеся дни определить, кто будет отслеживать реализацию проекты: районные администрации или один из департаментов мэрии.

Заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов напомнил о том, что в концессионные и инвестиционные соглашения входят только сами павильоны – но не реконструкция подъездных путей или асфальтового покрытия под ними. Виталий Витухин согласился с тем, что во многих местах нет заездных карманов – и этим придется заниматься городским властям. Концессионер, со своей стороны, должен будет разместить остановку в другом месте, а затем, после завершения дорожных работ, переместить ее обратно, к карману.