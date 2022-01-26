Дефицит DevOps: МТС бесплатно обучит ИТ-специалистов

Спрос российских компаний на специалистов по DevOps вырос в два раза за последние три года, по данным HeadHunter. В связи с этим МТС запустила обучающую программу для широкой аудитории ИТ-специалистов, которая призвана стать площадкой для развития облачного подхода в России.

Первым этапом программы стал запуск бесплатного образовательного курса Cloud DevOps, который знакомит начинающих DevOps-инженеров с актуальными подходами к разработке, внедрению и масштабированию приложений.

DevOps (от англ. development и operations) — методология активного взаимодействия специалистов по разработке со специалистами по информационно-технологическому обслуживанию и взаимная интеграция их рабочих процессов друг в друга для обеспечения качества продукта.

«Компании, в том числе МТС, стремятся как можно быстрее разрабатывать и предлагать рынку новые цифровые сервисы, которые будут удобными и востребованными. Обучающая программа и курс созданы для того, чтобы начинающие специалисты могли прокачать свои навыки и в дальнейшем освоить новую профессию, чтобы удовлетворить потребность российского бизнеса в DevOps-инженерах. Мы также рассматриваем курс как возможность привлечения талантливых специалистов для развития облачной платформы #CloudMTS», – отметил директор по продуктам облачного бизнеса МТС Михаил Соловьев.

Курс разработан специально для начинающих DevOps-инженеров, системных администраторов и специалистов по эксплуатации ИТ-инфраструктуры, которые хотят расширить свои знания, изучить основы Kubernetes и овладеть популярными инструментами автоматизации ИТ-разработки, настройки и внедрения программного обеспечения. Спикеры курса — эксперты компании МТС, а также архитекторы и инженеры ведущих технологических компаний, таких как Microsoft – мирового лидера в области информационных технологий и VMware – крупнейшего мирового разработчика программного обеспечения для виртуализации.

В рамках видеокурса, состоящего из восьми тематических модулей, обучающихся познакомят со способами построения программных архитектур, особенностями контейнерного подхода, стеком технологий для запуска микросервисных приложений, также расскажут про обеспечение безопасности на всех этапах разработки (DevSecOps) и инструменты CI/CD, которые объединяют разработку, тестирование и развёртывание приложений. Отдельный блок посвящен задачам DevOps в проектах на базе машинного обучения и искусственного интеллекта.

Курс Cloud DevOps отражает наиболее актуальные подходы к автоматизации процесса разработки с акцентом на безопасность, и является абсолютно бесплатным. Все материалы курса бессрочно доступны обучающимся на сайте провайдера после регистрации. Участники курса могут общаться и задавать вопросы экспертам в сообществе CloudThinking.