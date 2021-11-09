МТС ищет людей в команду онлайн

17 ноября МТС проводит One day offer, где любой из кандидатов сможет получить возможность стать частью команды «Мой МТС». Чтобы участвовать в программе, необходимо будет пройти предварительный отбор: зарегистрироваться, отправить резюме, получить одобрение профессионального совета, а затем — приглашение от организаторов.

Ускоренный отбор профессионалов для работы над одним из ключевых проектов компании пройдет всего за один день, 17 ноября 2021 года, с 10:00 до 20:00 часов по московскому времени. На онлайн-собеседование приглашаются все желающие: разработчики в области iOs, Android и Angular, QA-инженеры, product owners, системные аналитики, дизайнеры и UX-редакторы. Заявку можно подать по ссылке, здесь же — получить максимум информации о сроках и условиях мероприятия.

Следующим шагом станет собеседование с экспертами компании. И главная цель: каждый, кто блестяще зарекомендует себя на интервью, в тот же день получит предложение по работе, соответствующее его компетенциям.

One day offer позволяет за один день пройти все этапы отбора и стать сотрудником ведущей российской компании по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов. Принять участие в дальнейшей разработке одного из ключевых продуктов корпорации «Мой МТС» и, возможно, получить старт для дальнейшей блестящей карьеры.