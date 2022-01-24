Совет Государственной Думы сформировал группы «дружбы» с парламентами зарубежных стран. Пять направлений будут курировать депутаты от Сибирского федерального округа.

Нижняя палата Федерального собрания утвердила координаторов по взаимодействию с иностранными парламентами. Среди них — пять депутатов от СФО, четверо из которых — члены фракции «Единая Россия».

Заместитель председателя комитета ГД по энергетике Дмитрий Исламов (ЕР, Кузбасс) курирует Австралийский союз и страны южной части Тихого океана. Заместитель председателя комитета по экономической политике Сергей Сокол (ЕР, Хакасия) — страны Центральной и Южной Америки. Зампредседателя комитета по обороне Юрий Швыткин (ЕР, Красноярский край) — Таджикистан (других депутатов в этой группе пока нет). Александр Якубовский (ЕР, Иркутская область) отвечает за Польшу, Николай Новичков («Справедливая Россия-Патриоты-За Правду») — за страны Центральной и Южной Африки, Южно-Африканскую Республику.

Все депутаты Госдумы РФ разошлись по разным подкомитетам «дружбы» с зарубежными коллегами. Особенно много представителей в «казахстанской группе», куда из парламентариев от СФО вошли первый заместитель председателя ГД Александр Жуков (ЕР, Новосибирская и Омская области), председатель комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР, Республики Тыва, Хакасия, Кемеровская и Томская области), его заместитель по комитету Оксана Фадина (ЕР, Омская область), а также первый зампред комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ, Омская область), зампред комитета по промышленности и торговле Александр Терентьев (СРПЗП, Республика Тыва, Алтайский и Красноярский край, Новосибирская область), Игорь Антропенко (ЕР, Новосибирская и Омская области) и Роман Птицын (ЕР, Республика Алтай).

Помимо Казахстана, Александр Жуков контактирует с депутатским корпусом Великобритании и США, Алексей Диденко — Украины, Прибалтики и Великобритании. Оксана Фадина вместе с Ренатом Сулеймановым (КПРФ, Новосибирская область, Кузбасс) и Юрием Швыткиным работают с белорусскими политиками. В группе связи с парламентом США также состоит Олег Иванинский (ЕР, Новосибирская область).

О работе сибирской фракции депутатов Госдумы в первой части восьмого созыва читайте в материале «Наши в Госдуме».

