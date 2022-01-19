Как провели новогодние каникулы новосибирские бизнесмены?

«Континент Сибирь» поинтересовался у представителей регионального делового сообщества, где и как они встречали главный зимний праздник и провели начало нового 2022 года. Ограничения из-за пандемии хоть и внесли свои коррективы в маршруты путешествий, но не помешали встретить Новый год и провести каникулы в интересных точках земного шара.

Денис Иванов, известный новосибирский и московский ресторатор:

– Праздничные выходные я провел по-домашнему: с семьей, с детьми и с родственниками жены в Японии, ведь моя супруга – японка.

Обычно мы прилетаем и проводим новогодние праздники в Новосибирске, поскольку снег, Дед Мороз ассоциируется с Новым годом. И именно поэтому я сам люблю русскую зиму, сибирские морозы.

Но в этом году, поскольку границы были закрыты и сложно было туда-обратно перемещаться, Новый год мы встречали семьей в ресторане в Токио.

А на следующий день, 1 января, мы ужинали семьей дома и ели пельмени, которые лепили накануне Нового года, а также приготовленный мной настоящий русский борщ.

Уже со 2 января мы уехали отдыхать на Хоккайдо, в место, которое очень сильно напоминает русскую зиму – там много снега, и мы всю неделю катались там на лыжах вместе с детьми. Могу сказать, что праздники прошли на «отлично».

Алексей Нагибин, основатель новосибирской сети кофеен COFFEE COLLECTIVE:

— У меня есть два главных увлечения и хобби: первое и самое главное – мой бизнес, спешиалти кофе и индустрия гостеприимства, второе – путешествия, и они отлично дополняют друг друга! Считаю, что в жизни важно иметь широкий кругозор, люблю изучать культуру других наций, особенности, традиции, что-то подсмотреть, попробовать, чтобы это потом оказалось доступно для гостей наших кофеен в авторском исполнении!

В Нью-Йорк на Новый год давно планировал, наверное, даже, с детства. Голливуд делает своё дело отлично, и фильм «Один дома» стал триггером лет с 6-ти, было желание попасть в Нью-Йорк именно на Новый год! Американцы, как всем известно, глобальнее празднуют Рождество, на Новый год собираются в основном дома.

Главный туристический магнит на НГ в Нью-Йорке – Times Square (Таймс-Сквер). Все хотят посмотреть дроп-оф хрустального шара (каждый год 31 декабря в 23:59 шар спускается с 23-метровой высоты по особому флагштоку. Нижней точки шар достигает в полночь, что символизирует наступление Нового года – «КС») и салюты! Я не люблю такие массовые скопления людей, тем более во времена ковида предпочитаю проявлять социальную ответственность. Сами ньюйоркеры на Рождественские праздники предпочитают уезжать в сторону Мексики к океану, либо остаться дома или пойти на небольшую вечеринку. Сказать, что в США все делают круто – это ничего не сказать!

Америка – это страна-интертеймент. Наполненная событиями и впечатлениями, что конечно привлекает миллионы туристов каждый год.

Я много где был, но в основном это Западная Европа. Много где очень красиво, в той же Москве ель у Кремля в этом году шикарная. Но с каким размахом все делается в США! Американцы отдыхают мало, но умеют это делать отлично, масштабно, ярко, событийно. Ёлка у Рокфеллер центра самая красивая из всех, которые я видел в своей жизни. Интересный факт в этом году – это «Ель американской семьи». Такое случилось впервые в истории! Традиционно ель везут из Норвегии, выбирая лучшую, но из-за вируса в этом году этого не случилось, и одна американская семья представила свою ель.

Общая атмосфера праздника и гостеприимства на высоте. С 25 декабря до 3 января все работают в укороченном режиме, а 4-го января уже никаких декорации нет, Америка начинает работать. Всем читателям в 2022 желаю прежде всего здоровья, новых положительных эмоций, вкусов, путешествий, дружеских встреч, знакомств, оптимизма, и только исключительного кофе!

Антон Капишников, руководитель коттеджного поселка «Время Гринвич»:

– Новый год я всегда встречаю в Новосибирске в кругу семьи, а после этого уже обычно улетаю куда-нибудь на праздники. Раньше летали в Тайланд, поскольку он был безпроблемный: отдых там дешевый и комфортный.

Этот Новый год я встретил дома с семьей, детьми и родителями. После бокала шампанского, речи президента и боя курантов мы отправились запускать салют. Встретили соседей, ежегодно запускаем фейерверки вместе. Пожелали им хорошего года и отправились общаться домой.

А уже 4-го января с семьей улетели в Дубаи на международную выставку WorldЕxpo. Это очень масштабное мероприятие, где каждая страна была представлена соответствующим по площади павильоном. Посетители выставки могли узнать о стране все – начиная от культурных особенностей до технологий и текущих достижений.

Отдыхали мы просто шикарно: три раза по расписанию завтрак, обед и ужин.

Обязательно вечером практически каждого дня спортзал. До позднего обеда пляж и солнце, песочные крепости с детьми. Книги, видео и прочий досуг. В общем, занимался самообразованием – тем, на что в рабочие дни трудно найти свободное время.

Также были на Burj Khalifa — это не просто самое высокое здание в мире, но также один из главных символов современного Дубая, поднимались на 124-й этаж – вид классный, но страха высоты нет. Не понимаешь, что высоко, просто все мелкое как с самолёта, набирающего высоту. Могу сказать, что с 25-го этажа в Новосибирске смотреть страшнее, поскольку кажется ближе к реальности. В целом отдыхом остался очень доволен.

Александр Зырянов, гендиректор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области:

– Новый год я отмечал с мамой и родственниками в Новосибирске, а с 5 января у меня начался отпуск. С учетом того, что в прошлый Новый год я поднимался на высочайший стратовулкан Африки – Килиманджаро, то в эти в новогодние праздники решил попробовать пляжный отдых. И с другом из Крыма, где я сам вырос, мы полетели в Доминиканскую Республику.

Могу честно сказать, что за три дня мне пляжный отдых надоел, понял, что пассивный отдых – это не мое, и уже очень хочу на работу, при том, что предстояло еще шесть дней отдыха. И поэтому я перешел к активному отдыху: езжу на экскурсии, в 6 утра бегаю по пляжу и честно говоря, пришел к мысли, что надо было снова пойти в горы. Пока отдыхаю, планирую еще понырять с аквалангом, поездить по экскурсиям – хочу посмотреть Доминикану изнутри, а просто находиться под солнцем больше двух дней не выдерживаю.