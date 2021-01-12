Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области АЛЕКСАНДР ЗЫРЯНОВ встретил новогоднюю полночь с 2020 на 2021 год на вершине Килиманджаро. Насколько тяжело далось восхождение человеку в хорошей физической форме, и почему Александр Зырянов решил отметить новый год именно так — в интервью главы АИР «Континенту Сибирь».

– Александр, как вы проводили 2020 год?

– Проводил, направляясь к вершине Килиманджаро (Гора и одноименный национальный парк на северо-востоке Танзании. Высочайшая точка Африки – 5895 м над уровнем моря. – «Континент Сибирь»). Приехал в Танзанию, нашел пару человек, у которых тоже было желание подняться. Знакомые заранее дали мне телефон местного жителя, он помог воплотить восхождение. И пошли.

– В новогоднюю ночь?

– 31 декабря в 23:00 выдвинулись. 1 января в 6:30 утра были на вершине. Рядом с теми, кто шел тем же маршрутом.

– Земляки?

– Люди из самых разных стран: россияне, индусы, украинцы…

– Давно задумали так встретить Новый год? Или это порыв?

– У нас с друзьями в прошлом году была идея в День победы, 9 мая, поднять красный флаг над Килиманджаро. Но из-за первой волны коронавируса, локдауна пришлось перенести дату вылета. Перед новогодними каникулами авиакомпания сообщила, что можно лететь. Я решил: почему нет.

– Какие ощущения от такого формата встречи нового года?

– Пять дней заняли переходы по базовым лагерям. Скажу честно: ничего физически тяжелее я в жизни не испытывал. Ожидал, что мне это дастся проще, ведь вроде бы я держу себя в форме, постоянно занимаюсь спортом. Правда, судя по анализам, я пару месяцев назад переболел коронавирусом.

– После него некоторым нужна реабилитация …

– Я не знал, что болел коронавирусом, на ногах перенес. За месяц до вылета сдал в Биотехнопарке кровь, выяснилось, что антител G очень много. Все нормально. Килиманджаро дался тяжело, но за тем и шел. Я не из тех, кто очень любит пляжный отдых. Просто ожидал, что будет проще.

– Кто-то повернул назад?

– Наверное, почти половина из тех, кто шел рядом. У кого-то головокружение, кислорода не хватало, у кого-то паника. Их разворачивают, спускают вниз.

– Что вы делали в момент, когда народ традиционно слушает бой курантов? В 00:00 с 20 на 21 год?

– Танзания с Москвой в одном часовом поясе, соответственно мы встречали Новый год по московскому времени. В 00:00 сделали привал на камнях, выпили чая.

– Шампанское не взяли?

– Конечно, нет. Эмоций достаточно. Самая нестандартная встреча Нового года в моей жизни. В 6 утра стоишь на горе, встречаешь рассвет. Под тобой облака. Доволен собой – дошел. Такого праздника у меня никогда не было.

– Повторите?

– Мне понравилось. Преодолел 6 тысяч километров. Летом планирую подняться на 7 тысяч. Нужно понять, как организм это вынесет. Может быть, после и на 8 тысяч замахнусь.

– Как-то в свете этих планов скорректируете формат тренировок?

– Думаю, за два-три месяца перед выходом нужно будет корректировку сделать. Больше бегать, работать над выносливостью.

– Оригинальный отдых. Явно не для всех.

– На последней тысяче километров мозг закипал от нехватки кислорода. Накрывает очень сильное желание повернуть вниз. Кажется, что сил не осталось, думаешь: зачем это все? Может быть, смешно, но я вбивал себе в голову, что наверху меня ждут ребята, которым нужна моя помощь. Как на войне. Не советую такой вид отдыха тем, кто не готов над собой в хорошем смысле поиздеваться.

– Как вы провели свободные от восхождения дни каникул?

– Мало подняться на вершину, спуститься по тем же камням ничуть не проще. Мы еще пару дней шли вниз. А потом – три дня сафари. Взяли машину, провожатого и поехали по национальным паркам Танзании. Многие летят загорать на Занзибар (остров в Индийском океане, принадлежащий Танзании. – «Континент Сибирь»). Но страну с пляжа не увидеть, не узнать Африки. Мы заезжали в реальные деревни, общались с местными жителями.

Видели слонов, бегемотов в естественной среде обитания. Это не зоопарк. Это классно! Я отдыхал чуть больше недели, но впечатлений столько, словно провел там месяц. Мозги перезагружаются. Не то же самое, что просто валяться под солнцем. Ни горячей воды, ни душа. Спальные мешки, очень простая еда из одноразовой посуды. Если любите комфорт, это точно не для вас. Комары, жара. Мне понравилось.

А с 6 января работаю в Москве. Локдаун в некоторых странах многим не позволил улететь из города. Так что я использовал праздничные дни для встреч в столице, переговоров об инвестициях в Новосибирскую область.

– Что вам дало путешествие на будущее? Кроме ощущения важности усердных тренировок.

– Мне всегда интересно находить в других странах, что можно перенять, что у них лучше, чем у нас. В маленькой с точки зрения территории, бедной Танзании запрещено использовать полиэтиленовые пакеты. На заметку тем, кто туда собирается. К туристам, конечно, отношение достаточно лояльное. Меня, например, на таможне просто заставили выкинуть все пакеты, но теоретически могли оштрафовать на 8 тысяч долларов за то, что я провез их на территорию страны. Для походов в супермаркеты можно использовать холщовые сумки. Нельзя загаживать страну пластиковыми пакетами. Когда уже мы придем к осознанию этого факта?

– Только к пакетам в Танзании такое чуткое отношение?

– Пластиковые бутылки, конечно, есть. Но все это сдается в переработку. Мы покупали напитки в стекле, которые тоже можно сдать – за четыре пустые дадут одну наполненную. На море, на берегу я не был, так как не поехал на Занзибар. Не могу сказать, насколько там чисто. У меня осталось впечатление, что люди в Танзании не мусорят на улицах. Я встал в 5:30 утра, вышел на улицу, вижу, что подметают, прибирают.

– Чисто как в Сингапуре.

– Сингапур – это все-таки каменный город. Азия вообще сильно заточена под туристов. Танзания – другое, приезжих не так много. Дикая природа, много зелени. Люди живут небогато, но аккуратно, чисто.

– Дорогой ли отдых в Танзании?

– Не сказал бы. Авиабилеты можно выбирать, цены разные. Подъем на Килиманджаро не дешевый. 1300 долларов, в которые входит и питание, и сопровождающий. Основная сумма идет в правительственную казну на поддержание парка Килиманджаро. Сафари – 500 долларов. Это три дня с машиной и гидом.

– Опасный отдых?

– Думаю, не опаснее, чем в некоторых других странах. Наверное, я неправильный турист, не стал делать прививки от малярии, лихорадки. Подумал: пусть, если что, здоровый организм борется сам. Лучше, разумеется, вакцинироваться. В горах обязательно соблюдать меры безопасности. Камни, отвесы, нужно карабкаться. Упасть очень просто – в год происходит 5-6 смертельных случаев, хотя гиды рядом. И на сафари нужно быть осторожным: не выскакивать из машины, если увидел льва.

– Видели?

– Да, несколько прайдов, вплотную подъезжали. Хищники. Не нападают, но стараются уйти, хотя в национальных парках человек дает им пищу.

– Если бы не эпидемиологическая обстановка, вы бы иначе спланировали новогодние дни?

– В предыдущие два-три года я уезжал в Таиланд, по две недели тренировался в залах. В Таиланде мне нравится то, что там все очень просто и понятно. Конечно, сказывается частота посещения страны, но в этой стране действительно отдыхается очень комфортно.