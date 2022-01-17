Главу томского представительства «Аэрофлота» подозревают в мошенничестве на миллион рублей

В отношении руководителя томского представительства компании «Аэрофлот» возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что он с помощью мошенничества похитил порядка миллиона рублей из бюджета организации.

Следственное подразделение управления ФСБ по Томской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя регионального представительства ПАО «Аэрофлот». Он подозревается в преступлении по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), сообщили в пресс-службе ведомства 17 января.

По версии следствия, в феврале 2020 года руководитель подразделения трудоустроил свою знакомую на должность диспетчера по контролю за подготовкой воздушных судов к вылету. При этом он договорился о том, что фактически ей не придётся исполнять свои обязанности, а денежными средствами, которые будут перечисляться ей в качестве зарплаты, она сможет распоряжаться по собственному усмотрению.

В результате этих действий, считает следствие, из бюджета компании с февраля 2020 года по июль 2021 года было украдено около миллиона рублей.

На время следствия фигурант отпущен под подписку о невыезде.

Напомним, в октябре жительница Новосибирска отсудила 166 тыс. рублей у «Аэрофлота» за срыв полёта на Мальдивы.