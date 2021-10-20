Жительница Новосибирска отсудила 166 тыс. рублей у «Аэрофлота» за срыв полета на Мальдивы

Жительница Новосибирска отсудила у компании «Аэрофлот» более 166 тыс. рублей за срыв полета на Мальдивы.

Дзержинский районный суд Новосибирска рассмотрел гражданского дело по иску местной жительницы к ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии» («Аэрофлот»), незаконно отказавшему истцу в воздушной перевозке, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что 13 января прошлого года женщина прошла регистрацию на рейс, ее пропустили через границу для вылета в столицу Мальдивской Республики Мале и выдали посадочный талон. При посадке в самолет выяснилось, что авиакомпания аннулировала регистрацию сибирячки с отметкой «Добровольный отказ». В результате инцидента женщина не смогла воспользоваться туристической путевкой, которую приобретала за полгода до вылета.

«13 октября 2021 года решением Дзержинского районного суда Новосибирска установлен факт нарушения ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии» условий перевозки, поскольку у перевозчика не имелось оснований для аннулирования бронирования в одностороннем порядке (ст. 107 Воздушного кодекса Российской Федерации), за ним сохранялась обязанность осуществить перевозку пассажира», — указано в сообщении.

Суд принял решение взыскать с «Аэрофлота» стоимость неиспользованного тура, двух авиабилетов, а также компенсацию морального вреда. Общая сумма составила более 166 тыс. рублей.

Напомним, в середине августа транспортная прокуратура возбудила административное дело в отношении АО «Авиакомпания «Сибирь» (бренд S7 Airlines) за отказ пассажирам в перевозке в Новосибирске.