«Кузбассразрезуголь» газифицирует парк пассажирского автотранспорта

На предприятии сырьевого комплекса УГМК АО «УК «Кузбассразрезуголь» ввели в эксплуатацию 13 пассажирских автобусов на газовом топливе. Новые машины предназначены для доставки на работу горняков Талдинского и Кедровского разрезов компании.

Как рассказали в компании, в качестве базовой модели выбраны автобусы туристического класса производства компании Yutong, отличающиеся повышенной вместимостью и комфортабельностью.

За счёт специального оборудования, установленного заводом-производителем, автобусы работают на метане. Этот природный газ обеспечивает гораздо более безопасные по сравнению с бензиновым или дизельным топливом выбросы отработанных веществ в атмосферу. Например, выброс угарного газа ниже в десять раз, а сажа, соединения серы и свинца вовсе отсутствуют.

«Угольная компания постепенно переходит к использованию более экологичного автомобильного топлива для пассажирского автотранспорта. Первые газовые автобусы появились в парке ОСП «Автотранс» более двух лет назад, — прокомментировал директор ОСП «Автотранс» (структурное подразделение УК «Кузбассразрезуголь») Сергей Куркутов. – Сейчас такие машины работают в штате только Кедровской и Талдинской автобаз ОСП, с развитием в регионе сети газовых заправок планируем постепенную газификацию транспортных парков остальных наших автобаз. Мероприятия проводятся в рамках корпоративной Стратегии УГМК, направленной на последовательное снижение воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду».

Кроме повышенной экологичности, газифицированные автобусы ничем не отличаются от своих дизельных аналогов. По словам представителей компании, каждый из них обладают надежной базой, безопасным и комфортабельным салоном на 52 места с удобными креслами, а также эргономичной и удобной кабиной водителя. Кедровские автобусы приспособлены под работу на компримированном природном газе, талдинские — на сжиженном.

Напомним, осенью 2021 года УК «Кузбассразрезуголь» приступила к реализации масштабной программы обновления нетехнологического автотранспорта, рассчитанной на три года. Программа предполагает приобретение более 500 единиц техники. Кроме пассажирских автобусов на автобазы поступят легковые автомобили, грузовые машины различной грузоподъёмности, а также спецтехника — топливозаправщики, поливалки и так далее.