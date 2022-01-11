Под Новосибирском заработал крупный центр амбулаторной помощи онкобольным

Губернатору Новосибирской области Андрею Травникову представили возможности нового центра амбулаторной онкопомощи (ЦАОП), начавшего работу на базе ЦГБ Бердска в первый день после новогодних каникул. Глава региона также проконтролировал исполнение ранее данных поручений по реконструкции комплекса зданий местной городской больницы.

Губернатор подчеркнул, что работа по обновлению Бердской ЦРБ ведётся в течение четырёх последних лет.

«В этом году вводится в эксплуатацию центр амбулаторной онкологической помощи с самым современным оборудованием, обладающим уникальными техническими параметрами. Это ещё один пример того, как наши медики в течение последних двух непростых лет пандемии проделывали огромную работу, решали сложнейшие технические, организационные вопросы по модернизации материальной базы. И это не просто обновление оборудования, это принципиально новые возможности для врачей и для пациентов», — цитирует Андрея Травникова пресс-служба областного правительства.

Как отметил губернатор, в новом центре можно провести те виды диагностики и лечения, за которыми раньше приходилось ездить за пределы города.

«Сегодня есть возможность пройти диагностику, лечение непосредственно рядом со своим домом, в комфортных условиях, и тут же, одновременно, получить, например, телемедицинскую консультацию специалистов самого высокого уровня из любого уголка страны. И эти возможности даёт то оборудование, которое сегодня устанавливается в наших больницах и поликлиниках», – подчеркнул глава региона.

Амбулаторный центр оснащён аппаратами УЗИ, ФЛГ, оборудованием для проведения гастро- и бронхоскопии, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и так далее. Такой комплекс позволяет максимально быстро поставить диагноз, определить тактику лечения и дать направление в онкодиспансер.

В Новосибирской области уже работают центры амбулаторной онкологической помощи на базе горбольницы №1, городской больницы № 2, городской больницы № 11, Центра персонализированной медицины, Ордынской ЦРБ, Татарской ЦРБ, Искитимской ЦГБ, Бердской ЦГБ и Карасукской ЦРБ. Кроме того, реализован первый этап организации ЦАОПов в районных больницах Тогучина, Барабинска и Черепанова. Всего до конца 2024 года таких учреждений в регионе будет 16.

В ходе рабочей поездки в Бердск глава региона также принял решение, позволяющее серьёзно расширить возможности городской поликлинической помощи.

«Мы ищем любые возможности для того, чтобы усилить первичное звено, чтобы наши поликлиники приводить в современный вид и ликвидировать дефицит их мощностей. Одно из решений, которое мы предварительно сегодня согласовали, касается района Белокаменный в Бердске – это размещение поликлинического отделения на негосударственных площадях. Такая возможность есть, это первый такой масштабный опыт. Сегодня коллеги проводят оценку экономической составляющей этого проекта. Если мы будем укладываться в нормативные цены, то есть выкуп здания равнозначен затратам на строительство, то этот проект будет в ближайшее время поддержан», – отметил Андрей Травников.

Ввод в эксплуатацию новых ФАПов, ЦАОПов, капремонт и переоснащение учреждений здравоохранения, поставка оборудования и медицинских автомобилей – задачи национального проекта «Здравоохранение», реализуемого в регионе под контролем правительства Новосибирской области.

Напомним, в ноябре 2021 года Андрей Травников вручил врачам Новосибирской области ключи от 33 «скорых».