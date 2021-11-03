Андрей Травников вручил врачам Новосибирской области ключи от 33 «скорых»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников передал врачам районов региона ключи от 33 новых машин скорой медицинской помощи на базе автомобилей ГАЗ и УАЗ. Все транспортные средства оснащены аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, пульсоксиметрами и другим необходимым оборудованием.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области 3 ноября, врачам районов региона передана самая большая за последние годы партия медицинских автомобилей, которые одновременно поступили в районные больницы.

«Подобных мероприятий передачи новой санитарно-медицинской техники было много. Но эта поставка – 33 автомобиля – самая крупная за последние несколько лет. И я вас заверяю, что она не последняя. Желаю, чтобы эти новые автомобили всегда на дорогах нашего региона у других участников дорожного движения вызывали глубокое уважение. Ведь вы не просто крутите «баранку», а спасаете и продлеваете жизни», — сказал Андрей Травников во время церемонии, осмотрев оснащение автомобилей вместе с медиками.

Главный врач Ордынской центральной районной больницы Андрей Кондаков поблагодарил губернатора от имени всех главных врачей региона.

«Все районы охвачены, все районы получили те машины, которые хотели – и класс «С», и класс «В», кто хотел – УАЗики. В этом – заботливое отношение, индивидуальный подход», — отметил Андрей Кондаков.

Новые автомобили переданы в центральные районные больницы Болотнинского, Убинского, Колыванского, Маслянинского, Венгеровского, Татарского, Здвинского, Северного, Кыштовского, Краснозерского, Чистоозёрного, Ордынского, Каргатского, Усть-Таркского, Обского, Сузунского, Купинского, Чулымского, Чановского, Кочковского, Карасукского, Тогучинского, Коченёвского, Линёвского, Мошковского, Баганского, Барабинского, Черепановского, Куйбышевского и Новосибирского районов, а также в Новосибирскую клиническую районную больницу № 1.

Автомобили передаются в рамках исполнения распоряжений правительства Российской Федерации от 12 июля 2021 г. № 1896-р и от 31 августа 2021 г. № 2403-р.

Масштабная работа по оснащению медицинских учреждений, развитию сферы здравоохранения ведётся в регионе правительством Новосибирской области и в рамках национального проекта «Здравоохранение». Это формирование и развитие структуры санавиации, строительство поликлиник и ФАПов, переоснащение региональных сосудистых центров, первичных сосудистых отделений и создание центров амбулаторной онкологической помощи в многопрофильных больницах и крупных поликлиниках.

В 2021 году в Новосибирской области впервые стартовала реализация новой программы модернизации первичного звена. В ближайшие пять лет в регионе планируется построить, реконструировать и капитально отремонтировать 40 объектов здравоохранения, а также приобрести для медицинских организаций 425 единиц автотранспорта и более 2,2 тысяч единиц нового медоборудования, из них «тяжёлого» – 90 единиц.

Напомним, в сентябре в медучреждения Новосибирской области поступило 52 санитарных автомобиля.