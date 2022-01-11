Новосибирские власти могут вернуть систему вытрезвителей

В правительстве Новосибирской области обсуждается возможность восстановления системы медицинских вытрезвителей.

Как сообщила в пресс-центре ТАСС главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения региона, главный врач Новосибирского областного клинического наркологического диспансера Ольга Кормилина, первые два медицинских вытрезвителя могут быть открыты на левом и правом берегах Новосибирска.

«Мы будем начинать, наверное, с малого, хотя бы по одному вытрезвителю на левом и правом берегу», — отметила специалист.

Ольга Кормилина уточнила, что в настоящее время вопрос обсуждается на уровне правительства Новосибирской области. Региональные власти рассматривают организационные моменты, где и в какой форме будут созданы учреждения.

«Я считаю, что это необходимо, потому что человеческая популяция подвержена употреблению алкоголя, и это может неадекватно сказаться на состоянии здоровья, особенно в зимнее время. В таком случае человека нельзя оставлять в таком опасном положении, ему необходимо помогать», — сказала Ольга Кормилина, добавив, что к работе вытрезвителей можно привлекать волонтеров.

Она отметила, что в настоящее время проводится оценка средств, которые потребуются на создание вытрезвителей. По мнению специалиста, финансовые вложения «должны быть значительными».

Возможность создания подобных учреждений также поддержал главный врач станции скорой медицинской помощи Новосибирска Александр Балабушевич. Он напомнил, что с исчезновением вытрезвителей после 2010 года нагрузка в виде транспортировки людей в состоянии алкогольного опьянения ложится на сотрудников скорой помощи.

«Это лица, которых требуется просто довести до дома или, если более тяжелая форма опьянения, организовать некое наблюдение за ними. В результате, фактически, медицинская помощь экстренная им не нужна, но силы службы скорой помощи отвлекаются на работу с этими гражданами. Поэтому возвращение таких вытрезвителей может быть в несколько ином качестве, не как в советское время, но это благотворно скажется и на здоровье населения, и на доступность медицинской помощи для людей», — рассказал Александр Балабушевич.

Напомним, в конце 2020 года в России был принят закон, дающий регионам и муниципалитетам право создавать платные медицинские вытрезвители. Он вступил в силу с 1 января прошлого года. Закон предусматривает создание вытрезвителей на базе государственно-частного партнерства. Правила работы организаций и виды оказываемой помощи утвердят на федеральном уровне.