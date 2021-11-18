Ирина Большакова покидает пост главного врача скорой помощи в Новосибирске

Василий Попов
 
Ирина Большакова покидает пост главного врача ГБУЗ Новосибирской области «Станция скорой медицинской помощи»
ssmp.mznso.ru

Главный врач ГБУЗ Новосибирской области «Станция скорой медицинской помощи» Ирина Большакова покидает свой пост.

Информацию об этом Ирина Большакова лично подтвердила изданию «Континент Сибирь».

«23 ноября мне исполняется 65 лет. В соответствии с законодательством, со мной прерывается трудовой договор», — уточнила специалист.

Ирина Большакова сообщила, что пост главного врача займет Александр Балабушевич, который сейчас работает заместителем главного врача по медицинской части. Главный врач скорой помощи добавила, что после ухода с поста займет другую должность в учреждении

«Из организации я не ухожу. Команда у нас не разрушается, работаем в том же составе», — отметила Ирина Большакова.

Ирина Большакова  работает в медицине с 1983 года. Она возглавила ГБУЗ Новосибирской области «Станция скорой медицинской помощи» в 2007 году.

Напомним, в октябре ушел со своего поста министр труда и соцразвития Новосибирской области Ярослав Фролов. Он возглавил больницу № 34 в Ленинском районе Новосибирска. Новым министром назначена Елена Бахарева.

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