До старта соревнований Молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске фактически осталось меньше года. «Континент Сибирь» проанализировал опыт городов России, принимавших спортивные соревнования мирового уровня с точки зрения вложений в городскую инфраструктуру, а также оценил, как на этом фоне смотрится Новосибирск.

Напомним, что игры чемпионата мира по хоккею пройдут в самом конце 2022 года и начале 2023 года. Проведение такого спортивного мероприятия придало серьезный импульс развития крупнейшего мегаполиса Сибири. Речь не только об освоении огромного участка левобережной поймы Оби, расположенного практически в центре города и пустовавшего много десятилетий (где сегодня возводится новый Ледовый дворец), но и о развитии транспортной и инженерной инфраструктуры общегородского значения.

13 января 2022 года в ходе пресс-конференции глава города Анатолий Локоть, отвечая на вопрос «Континента Сибирь», заверил, что мэрия продолжает работать над решением задачи обновления муниципального транспорта к чемпионату. В какой степени эти планы выполнены с учетом ранее анонсированных целей, и насколько результативны усилия мэрии Новосибирска на фоне других крупных мегаполисов России, имевших опыт проведения аналогичных мероприятий, разбирался «Континент Сибирь».

Спортивный импульс перемен

В прошедшее десятилетие в России проведение крупных международных спортивных соревнований становилось серьезным драйвером развития, поскольку в период подготовки в принимающий город вливались весьма немалые суммы, прежде всего, из федерального бюджета. На эти финансовые средства возводились не только спортивные объекты, но и объекты городской инфраструктуры: дороги, инженерные коммуникации, станции метро, трамвайные линии, обновлялся общественный транспорт.

Одной из первых была Казань, принимавшая летнюю студенческую Универсиаду-2013, суммарные затраты на подготовку которой составили порядка 228 млрд руб. Наиболее масштабные вливания были сделаны в город Сочи, принимавший зимние Олимпийские игры в 2014 году (около 1,5 трлн руб.). Игры футбольного чемпионата мира в 2018 году, помимо двух столиц, принимали еще девять крупных городов России (около 680 млрд руб.). Красноярск стал столицей зимней Универсиалы-2019 (80 млрд руб.).

Примечательно, что Новосибирск, Омск и Екатеринбург будут завершать список российских городов-хозяев спортивных состязаний. В первых двух в самом конце 2022 года стартуют игры Молодежного чемпионата мира по хоккею, а столица Урала летом 2023 года примет летнюю студенческую Универсиаду. Бюджет Универсиады определен в 83 млрд руб., из них 33 млрд руб. будет выделено из федеральных средств. В дальнейшем на территории России не будут проводиться крупные международные спортивные соревнования.

Рассматривая итоги подготовки к спортивным соревнованиям, прошедшим в прошлом десятилетии в российских городах-миллионниках, следует отметить, что наиболее системно работа по обновлению городской транспортной инфраструктуры была проведена в столице Татарстана. Казань принимала не только летнюю Универсиаду 2013 года, но и игры чемпионата мира по футболу в 2018 году. Достаточно перечислить ряд масштабных проектов, существенно изменивших улично-дорожную сеть города на Волге, таких как завершение формирования скоростной автомобильной магистрали Большое Казанское кольцо, проспект Универсиады. Также были построены три новых станции метрополитена, открыто движение по самому протяженному трамвайному маршруту в стране (25 км). Произошло масштабное обновление пассажирского транспорта города к Универсиаде. Затем в преддверии ЧМ по футболу в 2018 году было приобретено 94 новых автобуса марки «МАЗ» и 20 трамваев.

И в других городах-миллионниках к чемпионату мира по футболу были построены масштабные объекты транспортной инфраструктуры, среди которых станция метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде рядом с новой спортивной ареной. Появилась новая трамвайная линия в Самаре к стадиону. Построены новые аэровокзальные комплексы.

Уделялось внимание в этих городах и обновлению подвижного состава пассажирского транспорта. Приобретены новые трамваи для Волгоградского метротрама, в Саранске полностью обновлен троллейбусный парк. 20 новых сочлененных трамваев появились в Самаре.

Будет ли импульс в Новосибирске?

Имея такой огромный багаж построенных объектов транспортной инфраструктуры в городах-миллионниках перед проведением спортивных соревнований, Новосибирску, принимающему игры МЧМ-2023, было бы непростительно упустить свой шанс. Бесспорно, ключевым объектом молодежного чемпионата является новый Ледовый дворец, расположенный в левобережной пойме Оби. Немаловажно, что в период после проведения игр этот объект будет интенсивно эксплуатироваться. То есть не войдет в разряд бесполезных циклопических объектов, требующих огромных затрат на содержание. Такие объекты обычно называют «белыми слонами».

Но не менее важно, что при подготовке к проведению МЧМ по хоккею серьезный импульс развития получит транспортная инфраструктура. Протяжённость новых и реконструируемых дорог в левобережье составит порядка 7 км. В сентябре 2022 года состоится пуск новой станции метро «Спортивная» Ленинской линии Новосибирского метрополитена.

«Спортивную» в узел

Новосибирск небезосновательно окажется в одном списке с такими городами-миллионниками, как Казань и Нижний Новгород, в которых при подготовке к проведению спортивных состязаний появились новые станции метрополитена. Новая станция Новосибирского метро «Спортивная» будет расположена рядом со строящимся Ледовым дворцом.

Примечательно, что эта станция была обозначена на самых первых схемах развития новосибирского метро, составленных в начале 80-х годов прошлого века, и постоянно переходила из схемы в схему в качестве «перспективной». С появлением возле эстакады метро такого крупного объекта притяжения, как Ледовый дворец, стала возможной реализация данного проекта.

В августе 2019 года было получено положительное заключение Госэкспертизы, и сегодня строительство 14-й станции новосибирского метро идет полным ходом. «Спортивную» планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2022 года. Стоимость объекта – 2,6 млрд руб.

Как показал опыт Нижнего Новгорода, строительство новой станции возле масштабного спортивного объекта, предназначенной для обслуживания стадиона, не способствует эффективной организации работы общественного транспорта города. Вечно пустующая станция «Стрелка» обошлась в круглую сумму 10,5 млрд руб.

Поэтому ориентировать пассажиропоток новой станции метро в Новосибирске только на Ледовый дворец, по мнению экспертов, было бы непростительной ошибкой. Решено, что здесь появится транспортно-пересадочный узел. Таким образом, перенос ряда конечных остановок наземного транспорта к «Спортивной» разгрузит перегруженный пересадочный узел на площади Маркса и позволит сократить пассажиропоток на действующей одноименной станции метро. Возможно также здесь организовать бесплатный паркинг, где автовладельцы могли бы оставлять легковые автомобили и делать пересадку на метро.

«Строящаяся станция будет использоваться не только для подвоза болельщиков на спортивные мероприятия на ледовой арене, но и как крупный пересадочный узел, – отмечал ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Сюда будут сходиться маршруты наземного пассажирского транспорта из Кировского и Ленинского районов. Задача – разгрузить станцию метро «Площадь Маркса», которая сегодня перегружена, особенно в часы пик».

Также важно в дальнейшем создать удобные пешеходные связи с расположенными в шаговой доступности жилыми домами микрорайона «Горский», жилых комплексов «Панорама», «Комета», расположенных на ул. Немировича-Данченко. Впрочем, появление нового транспортно-пересадочного узла решит еще одну существующую проблему.

«Для проблемных конечных остановочных пунктов наземного пассажирского транспорта в левобережной части города, таких как «Областная больница», «Студенческая», отчасти «Площадь Маркса», особенно там, где не предусмотрен безопасный разворот, нет обустроенных мест отстоя. Ярким примером такого остановочного пункта является конечная «Областная больница». Совместно с региональным минтрансом (поскольку завязаны пригородные маршруты автобусов) формируются мероприятия по передислокации ряда маршрутов на новый конечный остановочный пункт возле станции «Спортивная», – отмечал в ходе круглого стола 7 декабря заместитель руководителя управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин. – Произойдет это после того, как будет обустроена эта площадка».

Новый вектор пассажирского транспорта

Одну из главных задач при подготовке к проведению чемпионата мира руководители региона и города видят в обновлении городского пассажирского транспорта и объектов его инфраструктуры.

Как отметил 13 января в ходе пресс-конференции глава города Анатолий Локоть, отвечая на вопрос «Континента Сибирь», у мэрии есть понимание, что делать для обновления муниципального транспорта в преддверии МЧМ.

Износ подвижного состава городского пассажирского транспорта Новосибирска с каждым годом увеличивается. Поставки новых автобусов, трамваев до последнего времени не улучшали ситуацию. А парк троллейбусов не обновлялся с 2013 года. Поэтому было важно воспользоваться предоставленной возможностью.

В этом контексте логично вернуться к планам мэрии, обозначенным еще в 2018 году. «Первоочередная задача – приобретение подвижного состава общественного транспорта. Городской парк общественного транспорта – это 1146 автобусов, троллейбусов и трамваев. В среднем износ техники составляет от 80 до 90% как у муниципальных, так и у коммерческих перевозчиков. Городу необходимо масштабное обновление пассажирского транспорта», – формулировал проблему мэр Новосибирска Анатолий Локоть 31 октября 2018 года на совещании, проводимом во время символической церемонии начала строительства Ледового дворца. По подсчётам муниципальных властей, которые оглашал тогда мэр, город нуждался в 440 новых автобусах, 409 троллейбусах и 304 трамваях, а также городу была необходима новая снегоуборочная техника. В какой степени удалось реализовать планы, обозначенные мэром города?

Был ли решен вопрос с транспортом?

Очевидно, что городскую проблему обновления парка пассажирской техники можно охарактеризовать как достаточно запущенную и по сей день. Вдобавок, непрезентабельный вид техники на городских улицах оставит негативное впечатление в целом от принимающего города.

По словам руководителя комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игоря Кудина, сегодня приоритет отдан развитию муниципального городского транспорта. Это стратегический выбор Новосибирска. В его рамках также решаются вопросы обновления подвижного состава муниципальных парков.

В прошлом 2020 году приобретено 15 больших городских автобусов белорусского производства МАЗ-203. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги 2.0.» приобретено еще 40 автобусов городского типа НефАЗ-5299, работающих на компримированном газе.

Но самым важным шагом в обновлении муниципального транспорта стало решение регионального правительства о выделении средств на компенсацию расходов города Новосибирска на приобретение 150 автобусов по схеме лизинга. В августе 2021 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к мэрии Новосибирска, а также к региональным министерствам финансов и транспорта с предложением оперативно приступить к закупочным процедурам.

Для приема такого большого количества новых автобусов будут задействованы три площадки, расположенных на проезде Автомобилистов (бывшее пассажирское предприятие ПАТП-10), улице Сибиряков-Гвардейцев, 49/4 (бывшее ПАТП-7) и действующая площадка ПАТП-4 на ул. Приграничной, 2.

«До последнего времени две площадки бывших муниципальных предприятий (ПАТП-10 и ПАТП-7) не осуществляли перевозок, а места в них сдавались в аренду. Сейчас эти площадки перешли в состав ПАТП-4, и они готовы принять новый транспорт. Уже сегодня ПАТП-10 работает как транспортное предприятие, там паркуются автобусы, осуществляющие перевозки по маршрутам 23 и 45. Сегодня предприятием проводится работа по набору кадров для работы на новом подвижном составе», – отметил директор МКП ПАТП-4 Роман Дронов, отвечая на вопрос «Континента Сибирь» в ходе прошедшего 7 декабря круглого стола.

На баланс муниципального казенного предприятия ПАТП-4 поступили 100 новых автобусов, и ещё 50 ожидаются в течение первой половины 2022 года.

Анатолий Локоть подсчитал, что с учётом уже приобретённых ранее автобусов автопарк муниципального предприятия будет насчитывать 205 единиц нового транспорта. Но фактически это только половина от требуемого количества, прозвучавшего в заявлении градоначальника в 2018 году.

Немаловажно, что новые автобусы будут курсировать по городским маршрутам, проходящим и пересекающим так называемые «гостевые маршруты» чемпионата.

Впрочем, по направлениям гостевых маршрутов будут встречаться и почтенного возраста изношенные троллейбусы, обслуживающие городские маршруты, прежде всего, на левом берегу. Сегодня показатель износа троллейбусного парка города подошел к уровню 92%. Из 272 троллейбусов муниципального парка города 242 выработали свой амортизационный срок.

С учётом уже приобретённых ранее автобусов парк муниципального предприятия будет насчитывать 205 единиц нового транспорта. Но фактически это только 50% от требуемого количества, прозвучавшего в заявлении градоначальника в 2018 году

Сегодня мэрией Новосибирска сформирована заявка на участие в программе обновления подвижного состава пассажирского транспорта в рамках национального проекта «БКАД 2.0». Предусмотрено приобретение 87 троллейбусов и 27 трамваев. При благоприятно сложившихся условиях до чемпионата мира в город может поступить партия из 52 троллейбусов. Эта федеральная программа рассчитана до 2024 года, но даже за пределами этого срока вопрос обновления троллейбусного парка Новосибирска останется в повестке дня.

Резюмируя, можно отметить, что получение больших партий новых автобусов и троллейбусов — довольно редкое явление в новейшей истории городского транспорта Новосибирска. Примечательно, что эти события происходят перед проведением МЧМ-2023. Это позволит провести некоторую «омологацию» парка муниципальной пассажирской техники. Тем не менее, проблема обновления городского электротранспорта и автобусного парка в крупнейшем городе Сибири будет решена к началу проведения чемпионата лишь частично. И после этого знакового мероприятия в истории города будет оставаться важным уделять внимание обновлению подвижного состава городского пассажирского парка.