В Новосибирске завершаются основные работы по строительству парка «Арена» на левом берегу. В дальнейшем его планируют соединить при помощи моста с парком «Бугринская роща» для формирования масштабного спортивного и культурно-досугового кластера.

Спортивный благоустроенный парк «Арена» создается рядом с крупнейшим строящимся объектом Новосибирска — Ледовой ареной. На сегодня на территории парка уже провели большую часть работ, в основу которых положен оригинальный ландшафтный подход, позволяющий учесть особенности рельефа левого берега Оби. О подробностях нового подхода журналистам 27 октября рассказала вице-мэр Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.

«Уникальность парка «Арена» в том, что мы впервые в Новосибирске используем ландшафтный подход в создании парка. Учитывая, что вся территория берега подтопляемая, ее необходимо было поднять на определенный уровень. Но если бы мы поднимали всю площадку, то пришлось бы снести все деревья. Получилась бы большая голая территория — ведь чтобы вырастить деревья, требуется не один год. Поэтому мы подняли дорожки на неподтопляемый уровень, а деревья сохранили в низине. Еще одна особенность парка «Арена» в том, что здесь не будет ливневок — вместо них создадут сухие ручьи», — сообщила Анна Терешкова.

На сегодня на территории парка уже отсыпан грунт и посеяны газонные травы. Более чем на 60% выполнены покрытия дорожек. Проложены все подземные кабели, в том числе электрические. На следующий год строителям останутся только монтаж опор и подключение электричества. Таким образом, самые сложные подготовительные работы по благоустройству парка планируется завершить до холодов в этом году. В следующем году будет проводиться высадка новых деревьев, кустарников и многолетних растений.

Как рассказала начальник отдела сопровождения озеленения и благоустройства общественных пространств МКУ «Проектная дирекция ДКСиМП» Светлана Гижицкая, основной акцент планируется сделать на хвойных деревьях — визитной карточке Сибири.

«Поскольку парк расположен рядом с Ледовой ареной, основное внимание к нему будет, конечно, в зимний период. Поэтому нам важно показать визитную карточку Сибири — обилие хвойных деревьев. В дополнение к ним будут высаживаться деревья с ярко окрашенной корой — ивы. Темно-зеленая хвоя и ярко-желтая кора ив будут создавать красивый зимний пейзаж. В свою очередь, летом здесь появятся цветущие луга. Во все времена года парк будет выглядеть очень привлекательно», — подчеркнула Светлана Гижицкая.

Также, по ее словам, парковый ландшафт предполагает отдельно стоящие деревья и осветленные парковые рощи. Концепция исключает плотно растущие массивы, где деревья могут конкурировать за свет и воздух, а также где не остается пространства для людей. Позаботятся создатели парка и об уже существующих зеленых насаждениях — для деревьев в низине оборудуют воздушные колодцы, которые обеспечат поступление кислорода к корневой системе.

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области также отметили неповторимость территории нового парка «Арена» и увидели в нем большой потенциал — он может стать одним из любимых мест отдыха новосибирцев.

«Заметно, как преображается эта часть левобережья, которая в будущем, несомненно, станет любимым местом досуга горожан. Решение о том, что возле нового ЛДС должна появиться масштабно благоустроенная территория, было принято губернатором еще при создании проекта Ледовой арены. Из областного бюджета на это были выделены 432 млн рублей, — рассказал министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. — Изначально мы планировали реализовывать с мэрией проект в два этапа — в этом году и следующем, поэтому средства были разделены на две части. На сегодня больше половины работ уже выполнены — проведена планировка территории, работы по грунту тяжелой техникой и т. д. Поэтому очевидно, что реализация проекта идет с опережением графика. Уже сейчас по-новому раскрывается территория, которая долгое время была заброшенной. В будущем здесь можно будет любоваться замечательным видом на реку и Ледовую арену».

Главной площадкой парка «Арена» станет гигантская снежинка, выложенная тротуарной плиткой. Зимой на ней планируют устанавливать новогоднюю елку и заливать каток. Общая площадь благоустройства парка составляет более 15 га.

Стоит отметить, что именно благодаря проекту парка «Арена» Новосибирску удалось войти в пилотную программу Министерства строительства и ЖКХ России по созданию водно-зеленого каркаса городов.

В будущем, по словам Анны Терешковой, парк «Арена» соединят с парком «Бугринская роща». Таким образом, в городе появится большая территория для отдыха и занятий спортом, и горожане заново откроют для себя левобережье.

«По поручению губернатора мы будем соединять Бугринскую рощу с парком «Арена», строить мост через реку Тула, по которому можно будет с комфортом перемещаться зимой на лыжах, летом — на роликах или с детскими колясками. Таким образом, будет создаваться уникальный спортивный и туристический объект — не только для Новосибирска, но и для всей Новосибирской области. Он будет доступен и с правого, и с левого берега. Например, на метро можно будет доехать сюда до станции «Спортивная» с правого берега, взять велосипед и проехаться до Бугринского моста и обратно. Или приехать на машине и припарковаться на одной из бесплатных парковок. Только рядом с парком «Арена» будет создано более 100 бесплатных парковочных мест», — заметила Анна Терешкова.

На сегодня специалисты мэрии уже провели обследование территории от парка «Арена» до Бугринской рощи на предмет возможности объединения. В этом году в городе приступят к разработке дизайн-проекта будущей рекреационной зоны, которая соединит два парка.