Новосибирцы назвали свои самые типичные черты

Эксперты провели опрос среди россиян, попросив их назвать наиболее типичные черты для жителей своих городов. В число респондентов вошли и новосибирцы.

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос среди жителей российских городов, попросив их назвать наиболее типичные черты представителей своих территорий. Респондентам предложили ряд характеристик, из которых нужно было выбрать максимум три.

В опросе, который прошёл с 6 августа по 20 декабря 2021 года, приняли участие 9 тыс. экономически активных жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы и Челябинска в возрасте от 18 лет.

В Москве и Санкт-Петербурге опросили по тысяче человек, в остальных городах – по 500.

Новосибирцы назвали своими главными чертами отзывчивость и доброту – о них заявили 14% опрошенных, энергичность и активность – их увидели в себе 12% респондентов, а также целеустремлённость – жителям мегаполиса она присуща по мнению 10% участников исследования.

Жители других сибирских городов – Красноярска и Омска также поставили на первое место среди своих качеств доброту и отзывчивость (21% и 26% соответственно). При этом красноярцы назвали себя также вежливыми и тактичными (9%), дружелюбными, стрессоустойчивыми и спокойными, загруженными и занятыми, а также трудолюбивыми (по 6%). Омичи своими главными чертами считают также чувство юмора (15%), трудолюбие (15%) и коммуникабельность (10%).

Стоит отметить, что доброта и отзывчивость вошла в топ-3 основных черт представителей всех городов, кроме Москвы. Большинство жителей столицы считают себя вежливыми и тактичными (10%), энергичными и активными (10%), равнодушными (9%), культурными и воспитанными (9%). В числе своих главных качеств москвичи также назвали склонность к спешке и суете (8%).

Ранее сообщалось о том, что Новосибирск получил статус «новогодней столицы России» в 2023 году.