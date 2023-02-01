Согласно исследованию, которое провели «Ренессанс страхование» и «Авито Авто», более трети новосибирцев хотят приобрести электромобиль (38%). Однако владеют такой машиной лишь 1% опрошенных.

В опросе «Ренессанс страхование» и «Авито Авто» приняли участие 10 000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в январе 2023 года.

По данным опроса, самыми популярными у новосибирских водителей считаются японские марки автомобилей — такую хотел бы купить каждый третий опрошенный (29%). В тройку самых популярных марок также вошли немецкие (20%) и российские (18%). Больше всего любителей электромобилей проживает в Казани (47%), Москве (44%) и Красноярске (42%). Среди прочих плюсов покупки электрокаров новосибирцы называют отсутствие воспламеняющегося топлива (26%) и простота эксплуатации (25%).

В рамках исследования выяснилось, что больше всего опасений у любителей электромобилей из Новосибирска вызывает полная разрядка аккумулятора (55%), этого почти так же часто опасаются жители Казани (53%). Короткого замыкания внутри батареи боятся 52% новосибирцев. Чаще этого боятся лишь жители Красноярска (66% ответов в городе). Замыкает тройку по опасности разрядка аккумулятора во время движения по трассе (47%). Новосибирцев, в том числе, пугает быстрая деградация аккумулятора (32%), невозможность буксировки электромобиля (29%) и повреждение системы охлаждения или проводки (19%).

«По данным группы «Ренессанс страхование» за 2022 год, продажи полисов каско для электромобилей выросли в 2 раза (+106%). Тем не менее, доля электрокаров в застрахованном автопарке пока менее 1%. Если сравнивать типичные повреждения электрокара с обычными автомобилями, то можно заметить, что столкновения с другими машинами у электрокаров случаются чуть реже. Интересно, что владельцы автомобилей с электродвигателем немного чаще обращаются по страховым случаям с повреждением машины посторонними предметами и наездом на препятствия», — отметил вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. Его комментарии приводит пресс-служба организации.

«Электромобили постепенно завоевывают свою долю на российском рынке. При этом в силу высокой стоимости новых экземпляров, желающие приобрести электрокар нередко обращаются к рынку авто с пробегом. По данным «Авито Авто», продажи электромобилей с пробегом в 2022 году выросли на 48% по сравнению с 2021 годом. Доля моделей с электрическим двигателем в продажах на рынке авто с пробегом достигла 0,24%. Для сравнения, в 2021 году показатель составлял 0,15%. Интерес к автомобилям с электрическим двигателем в последние годы последовательно растет. В 2021 году на рынке авто с пробегом продажи электромобилей выросли в 3 раза по сравнению с 2020 годом. При этом в 2020 году наблюдался двукратный рост по сравнению с 2019 годом. Средняя цена электромобилей с пробегом в 2022 году составила в России 1 899 000 рублей. Рейтинг самых продаваемых моделей по итогам года возглавляет Nissan Leaf – на долю модели пришлось 46% продаж электрокаров с пробегом в России. На втором месте – Tesla Model 3 с долей в продажах в 9%, на третьем –Tesla Model S с долей в продажах в 4%», – отметил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

В качестве защиты своего автомобиля от опасностей, большинство водителей выбирают каско (61%). Из них, каждый третий (39%) покупает стандартный полис. 12% респондентов приобретают специальный, который рассчитан на автомобили с электродвигателем, а 10% планируют приобрести такую страховку. Идеальной защитой, по мнению новосибирцев, может считаться страхование от самовозгорания (47%), защита от повреждения аккумулятора (42%) и возможность вызвать эвакуатор неограниченное количество раз (38%).

Напомним, что ранее в своей авторской колонке руководитель омского автоцентра «Автобан» Иван Беланов развенчивал известные мифы о непригодности электромобилей для сибирского климата, малом запасе хода и отсутствии инфраструктуры для них и даже заявлял о имеющейся сейчас у России возможности выйти «в течение 10 лет на второе место в мире после Китая по объемам производства электрокаров».

В свою очередь совладелец ГК «Первая Автоколонна» (официальный дилер Porsche, Mercedes-Benz, Land Rover, Jaguar, Volvo, Mazda, Geely, CHERY, OMODA в Иркутской области) Петр Хомяков категорически не согласен с такой позицией. Говоря о неминуемой «электрореволюции» ее сторонники, по словам Петра Хомякова, умалчивают о множестве важнейших факторов, которые сводят на «нет» все аргументы в пользу таких автомобилей. Подробно разбирая каждый из них в своей авторской колонке, он приводит к выводу, что электрокары — это «технологический тупик и маркетинговый пузырь».

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