В Оби Новосибирской области ограничили подачу тепла из-за ремонта на газопроводе

Юлия Моисеева
 
батарея, отопление
Фото Михаила Перикова

В четверг, 6 января, в Оби Новосибирской области остыли батареи и пропала горячая вода. Как пояснили власти муниципалитета, в городе прекращена подача газа в связи со срочными ремонтными работами на газопроводе.

Подача газа прекращена также в близлежащих к городу сёлах — Толмачёво и Красноглиное.

Как поясняют муниципальные власти, котельные переведены на резервный вид топлива, в результате чего параметры отопления в домах снижены, а у некоторых жителей отключена горячая вода. Эта мера продлится с 10 до 22 часов, сообщили в социальных сетях городской администрации.

«Данная мера вынужденная, в связи с необходимостью проведения внеплановых ремонтных работ на газопроводе высокого давления для предотвращения аварийной ситуации», — говорится в Instagram-аккаунте городской администрации со ссылкой на филиал ООО «Газпром газораспределение Томск» в Новосибирской области.

Власти попросили жителей по возможности снизить нагрузку на электросети и не включать одновременно несколько электрических приборов.

Напомним, накануне в Новосибирске из-за дефекта на трубопроводе без отопления остались жители 66 домов.

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