Энергетики рассказали, когда вернётся тепло в пострадавшие от аварии дома на левом берегу Новосибирска

Юлия Моисеева
 
Дефект на трубопроводе
Фото из архива "КС" (фото носит иллюстративный характер)

Несколько десятков домов в Ленинском районе Новосибирска остались без тепла и горячей воды из-за дефекта трубопровода. Как сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК), устранить неисправность планируется к трём часам ночи 6 января.

Из-за повреждения на трубопроводе по улице Пархоменко в Новосибирске 5 января в 66 домах пропали отопление и горячая вода.

Как сообщили в Сибирской генерирующей компании, специалисты устраняют дефект диаметром 700 мм.

«Устраняем дефект на компенсаторе. Закончить ремонт планируем к 3.00 часам 6 января», — говорится в сообщении Telegram-канала СГК.

Напомним, в ноябре 2021 года из-за повреждения кабеля без света осталась половина домов на новосибирской Затулинке. Месяцем ранее прорыв трубы в центре города привёл к обесточиванию крупного бизнес-центра, а за день до этого в результате аналогичной аварии, также произошедшей в центральной части Новосибирска, под землю провалились два автомобиля.

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