15 декабря неравнодушной к искусству новосибирской публике представили особенное событие – спектакль «Достоевский», который в Новосибирск привезли студенты и преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина. Событие для города, действительно, было нетипичным: во-первых, играли спектакль на площадке музея, а не театра, а во-вторых, организатором показа выступила крупная новосибирская консалтинговая компания Корпорация ЁЛКА.

Новосибирский зритель увидел «Достоевского» на сцене Новосибирского государственного художественного музея. Как отметили организаторы перед началом спектакля, коллаборация театра с музеем – история неслучайная, ведь сцена Новосибирского государственного художественного музея отличается своей камерностью, и играть здесь – словно давать театральному искусству жизнь в совершенно новом свете.

«Художественный музей и талант Достоевского связаны по-своему: это союз большого искусства и богатства образов. Музей впускает в свое пространство театр, которое оживляет изобразительное искусство – и оно начинает жить новой жизнью и встречается с новой публикой», – отмечает председатель совета директоров компании Корпорация ЁЛКА Кирилл Ивантеев.

Для Корпорации ЁЛКА дарить новосибирцам эмоции – не в новинку, компания поддерживает культурные мероприятия и тех, кто их создает, уже больше года.

«Наше знакомство со сферой культуры состоялось благодаря Новосибирской консерватории, членом попечительского совета которой я сегодня являюсь. Меня пригласили войти в совет, чтобы я поделился профессиональным опытом в строительной сфере – консерватория тогда занималась проектом благоустройства внутреннего двора. Но мы решили расширить поле нашей деятельности и попробовать поучаствовать в жизни и деятельности студентов, – вспоминает Кирилл Ивантеев. – Мы учредили стипендии для студентов, гранты для научных сотрудников, стали активно встречаться со своими стипендиатами и помогать им в организации концертов. И на одном из собраний попечительского совета я взял инициативу в свои руки и предложил снять фильм про консерваторию. Идею эту поддержали, фильм снят, и в следующем году он выйдет в прокат. Именно так это знакомство с культурой нас захватило, и мы стали погружаться в неё глубже».

С актрисой, педагогом, заслуженным деятелем искусств РФ Валентиной Николаенко Кирилл Ивантеев познакомился тоже благодаря работе в консерватории – компания выступила организатором мастер-класса по актерскому мастерству и пригласила студентов и преподавателей института имени Щукина поделиться профессиональным опытом. И история плодотворного сотрудничества продолжилась.

«Два месяца назад один из студентов института имени Щукина обратился к нам с идеей поставить спектакль. И мы его поставили. Показ спектакля «Цимес», повествующего о быте, любви и отношении к жизни представителей еврейского народа, прошел в Центре культуры и отдыха «Победа». На премьеру спектакля приехала и Валентина Николаенко: и предложила поставить «Достоевского» (16+). Кстати, тогда в Новосибирске был ректор Щукинского Евгений Князев. Мы с ним встретились и обсудили возможности совместной работы, и он предложил вступить в состав попечительского совета института. Я это предложение принял», – отметил Кирил Ивантеев.

Так, новым проектом, который Корпорация ЁЛКА реализовала совместно с институтом, стал тот самый спектакль «Достоевский». В Москве этот спектакль публика уже видела, но именно благодаря участию компании труппа отправилась играть спектакль в Новосибирск.

1 of 2

«Достоевский» – это история, сотканная из отрывков произведений великого писателя Фёдора Достоевского. Восемь отрывков из произведений Достоевского – «Идиот», «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание», «Бесы» и повесть «Записки из подполья» и персонажи этих произведений говорили со зрителями о правде и справедливости. Раскольников, князь Мышкин, Ставрогин, Лебядкина, Соня и Катерина Ивановна Мармеладовы – все они искали в жизни свой смысл, свой свет – и этот поиск стал тем самым стержнем, вокруг которого строится спектакль.

Истории справедливости и правды публике рассказывали выпускники четвертого курса Театрального института имени Щукина, режиссёры-постановщики спектакля – заслуженная артистка РФ, доцент Юлия Авшарова и старший преподаватель Вячеслав Петрушин, художественный руководитель курса – актриса, педагог, заслуженный деятель искусств РФ Валентина Николаенко.

«Эта постановка началась с обычного учебного показа. Мы начали работу над ним, когда исполнители ролей были еще на третьем курсе. Валентина Петровна как худрук группы очень хотела, чтобы наши студенты соприкоснулись с творчеством Фёдора Достоевского, и изначально задачи сделать спектакль не было, была задача поставить отрывки по его произведениям. Но потом, когда мы начали готовить эти отрывки, появилась мысль, что их можно связать, ведь все равно там есть некий стержень, на который все нанизывается. Так мы и нанизывали отрывки на тот самый стержень – поиск правды – и сделали полноценный спектакль», – говорит режиссёр-постановщик спектакля Юлия Авшарова.

И спектакль действительно получится полноценным, искренним и многогранным. Каждый артист играл для зрителя почти что «навзрыд» – ярко, честно, погружаясь в глубокий психологизм персонажа и произведения. И, наблюдая за историей поиска правды, справедливости и объяснения закономерностей жизни, зрители складывали этот бег в единую истину и единый глубокий и смысл.

Конечно, продолжение такого сотрудничества зрителям хочется видеть вновь – такими пожеланиями активно делилась публика после спектакля, говоря слова благодарности актерам, режиссерам и организаторам показа.

«Публика хочет проживать культурные события и чувствовать эмоции, и когда ты видишь эту отдачу, слышишь слова благодарности, ты понимаешь, что всё не зря. И, более того, к тебе приходит понимание, что нужно вовлекать в благотворительную деятельность всё большее количество компаний, – говорит Кирилл Ивантеев. – Что такое меценатство? Это ведь не выбор того, что можно, а что не следует поддерживать: если у вас есть к такой деятельности и помощи тяга, это нужно реализовывать. И своим примером мы пытаемся показать, что нужно и дальше развивать социальную ответственность компаний».

Кирилл Ивантеев подчеркивает, что речь не только о поддержке спектаклей. Например, компания строит большое количество социальных объектов – скверов, парков, которые безвозмездно передает городу. Например, недавно компания открыла площадку в ТОС «Пульс» Октябрьского района, где есть сцена и новое освещение, а летом на этой сцене каждый четверг студенты консерватории будут играть классическую музыку, популяризируя искусство и даря эмоции новосибирцам. Такими шагами компания не только вносит свой вклад в развитие Новосибирска и улучшение городской среды, но и формирует новые ориентиры для других участников рынка.