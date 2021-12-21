Стали известны результаты проверки деятельности Технопарка новосибирского Академгородка

Комитет Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности 20 декабря заслушал отчет Контрольно-счетной палаты региона о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» за трехлетний период – с 2017 по 2020 годы.

Как напомнила депутатам аудитор КСП Елена Саблина, на развитие Академпарка было направлено 6,8 млрд рублей, из них 96,7% в период 2007-2016 гг. Из них объем государственной поддержки АО «Академпарк» составил 4,3 млрд руб., передано в уставный капитал имущество на сумму 2,9 млрд руб., выделено бюджетных инвестиций – 602,4 млн руб., субсидий – 694,4 млн руб., предоставлено налоговых льгот на сумму 120,9 млн руб.

По отчетным данным, совокупный объем выручки резидентов Академпарка за четыре года составил 104 083,4 млн руб.; общий объем инвестиций в основной капитал 4 881,6 млн руб.; совокупный объем начисленных налогов 12 481 млн руб.

Аудитор отметила, что темпы роста показателей за 2017-2019 годы имеют положительную динамику. Общая численность работников компаний резидентов на 2020 год составила 10297 человек. Вместе с тем, ряд значений целевых показателей, установленных в соглашении о реализации проекта строительства Академпарка, заключенного между правительством Новосибирской области и АО «Академпарк», государственных программах Новосибирской области, а также ключевых показателях эффективности деятельности АО «Академпарк», установленных наблюдательным советом, в проверяемом периоде не достигнуты.

«Нецелевого распоряжения субсидиями за проверяемый период проверкой не установлено. Однако расчеты, представленные по запрашиваемому размеру субсидии УК, не являются «прозрачными». Фактически предоставляется компенсация затрат в пределах лимитов, установленных законом о бюджете», — подчеркнула Елена Саблина.

КСП указала на недостатки методики расчета субсидий. Так при расчете суммы субсидий АО «Академпарк» учитывается площадь, предоставленная в аренду резидентам Технопарка, которые могут не являться инновационными компаниями, а, следовательно, получать преференции. Объем выпавших доходов по этой причине за 2017-2020 годы составил не менее 29,5 млн рублей. Также контрольно-счетная палата указала, что убыточной является деятельность УК по сдаче в аренду квартир в многоэтажном доме, построенном на проданном земельном участке. Потерями обернулось и строительство коттеджного поселка «Горки Академпарка». По расчетам КСП Новосибирской области на 31 декабря 2020 года расходы АО, связанные с реализацией проекта, превышают полученные доходы на сумму 140,2 млн руб. И это, не считая затягивания проекта, убытков от содержания инженерных сетей и невозмещенных коммунально-эксплуатационных расходов. На момент окончания проверки не построен кампус Академпарка в коттеджном поселке «Горки Академпарка», на строительство которого администрации Новосибирского района была предоставлена субсидия в размере 110,3 млн руб. Имущество используется неэффективно, констатировала аудитор.

Отвечая на вопрос, как планируется исправить недостатки, указанные КСП, генеральный директор ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» Дмитрий Верховод сообщил, что некоторые, в частности отсутствие стратегии развития, уже неактуальны.

«Утверждена новая стратегия Технопарка на 2021 – 2027 годы, которой предусмотрено, что в ближайший период мы должны удвоить площади Технопарка. На инвестиционном совете правительства Новосибирской области был представлен масштабный инвестиционный проект, предусматривающий строительство 100 тыс. кв. м., преимущественно производственно-лабораторных площадей. Отсутствие этих площадей сдерживает развитие компаний резидентов. Чтобы не использовать ресурсы бюджета региона, строительство будет осуществляться за счет собственных средств, на средства компаний резидентов, а также привлеченных федеральных средств по постановлению правительства №1704 через реструктуризацию бюджетных кредитов», — отметил Дмитрий Верховод.

Гендиректор рассказал и об устранении других недостатков, отмеченных КСП, — продаже квартир, реализации здания центра наноструктурированных материалов, а также о перезаключении договоров аренды. «Надеюсь в 2021 году компания выйдет на небольшую прибыль, а со следующего года мы будем добиваться устойчивой положительной динамики прибыли компании», — завершил Дмитрий Верховод.

«Будьте более щепетильны с бюджетными деньгами, — обратился к гендиректору Технопарка первый зампредседателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров.– У нас уже был разговор, когда вы уходили с поста директора. Я попрошу профильное министерство подойти к этому более предметно по одной простой причине: у меня создается впечатление, что Технопарк — это черная дыра какая-то. Туда такие деньги вваливали и 15, и 10 лет назад, и сейчас. А в результате что получается? Там – потери, здесь – потери. Призываю вас еще раз принимайте решения более щепетильно».

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поблагодарил Контрольно-счетную палату за проведенную проверку. «На сегодня в акте все четко видно. Понятно, что это шикарнейший Технопарк, предприятия с современнейшим оборудованием. Мы же спрашиваем про элементарную хозяйственную деятельность. Аренда, стройка, про эти квартиры мы уже столько лет говорим – пора все это в порядок привести. И, конечно же, нам очень хочется увидеть, как пойдут аукционы, торги в рамках проекта, который будет реализовываться по постановлению правительства РФ. На последней сессии мы приняли поправку по бюджетной росписи, так что точно будем контролировать не только проект по Технопарку, но и по всем остальным направлениям, куда пойдут деньги по этому постановлению», – подчеркнул Андрей Шимкив.

Комитет рекомендовал министерству науки и инновационной политики правительства Новосибирской области и руководству АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» продолжить работу над устранением недостатков, выявленных КСП. В апреле депутаты планируют выехать на площадку Технопарка и оценить ситуацию на месте.