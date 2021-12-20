Матвиенко заявила о недопустимо высоком износе жилого фонда в Норильске

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на высокий уровень износа жилого фонда в Норильске. По её словам, при отсутствии необходимых мер через 15-20 лет город придётся буквально перестраивать.

Показатель износа жилого фонда в Норильске превысил 47%, отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время обсуждения комплексного плана социально-экономического развития города в верхней палате.

«Городу нужна качественная, высокотехнологичная реновация жилищного фонда, рассчитанная на длительную эксплуатацию в условиях Арктики. Иначе через 15-20 лет опять придётся всё перестраивать», — цитирует Валентину Матвиенко «Интерфакс» 20 декабря.

Спикер Совета Федерации также обратила внимание на необходимость ремонта коммунальной инфраструктуры города. Она напомнила, что сети различных коммунальных систем проложены в Норильске в общем коллекторе, при этом более 30% от общей протяжённости магистральных коллекторов находятся в ветхом и аварийном состоянии. В результате любая авария может привести к коммунальному коллапсу.

По словам Валентины Матвиенко, такая ситуация сложилась в Норильске за последние 30 лет, что стало результатом отсутствия внимания к благоустройству промышленного центра.

Матвиенко также напомнила, что своего решения требуют экологические проблемы города. Спикер отметила, что в антирейтинге Росприроднадзора Норильск занимает первое место среди наиболее загрязнённых городов.

Напомним, на днях вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в своём докладе президенту Владимиру Путину сообщила, что Норильск вошёл в число аутсайдеров по итогам реализации федеральной программы «Чистый воздух».

Ранее также сообщалось, что власти Норильска и Красноярского края заключили с «Норникелем» соглашение о развитии здравоохранения.