Власти Красноярского края и Норильска заключили с «Норникелем» соглашение о развитии здравоохранения

Администрация Норильска заключила соглашение с правительством Красноярского края и ПАО «ГМК «Норильский никель» о развитии здравоохранения на территории северного промышленного центра. Документ направлен, в частности, на привлечение медработников и сокращение дефицита кадров.

О подписании соглашения сообщает правительство Красноярского края 20 декабря.

Согласно договорённостям, «Норникель» займётся совершенствованием системы профилактики профессиональных заболеваний своих сотрудников, развитием корпоративной медицины и организацией своевременного прохождения медосмотров. Компания также рассматривает возможность включения корпоративных медицинских центров в систему ОМС.

По данным пресс-службы «Норильского никеля», первый корпоративный медицинский центр заработал в Норильске 16 декабря. Ещё четыре таких учреждения планируется открыть в ближайшие годы в Норильском промышленном районе и Дудинке.

В обязательства правительства региона войдёт организация целевого обучения медиков, которые далее будут трудоустроены в норильские больницы и поликлиники, подведомственные краю. Студенты, заключившие целевой договор на обучение в КрасГМУ, будут получать дополнительную стипендию из бюджета региона.

Нецелевые выпускники университета и другие врачи, в том числе приехавшие в Норильск из других регионов, получат из краевого бюджета единовременные выплаты в размере 1,8 млн руб.

«Краевая выплата была инициирована губернатором края Александром Уссом для пополнения кадрами крупных межрайонных медицинских центров», — отмечают в правительстве Красноярского края.

В число краевых мер поддержки также войдут оплата найма жилья для трудоустроившихся медиков, ежемесячная выплата в размере 50% от минимального оклада в течение пяти лет для молодых специалистов, а также возможность пройти ординатуру по образовательному сертификату.

Администрация Норильска будет представлять жильё прибывшим медработникам и возмещать расходы на проезд по маршруту Снежногорск – Норильск – Снежногорск. Также с 2022 года городские власти намерены выплачивать врачам дефицитных специальностей единовременную материальную помощь размером 2 млн руб., а среднему медперсоналу, приехавшему работать с Снежногорск, — 1 млн руб. Кроме того, в муниципалитете рассмотрят возможность предоставления ежемесячной социальной выплаты ординаторам-целевикам на время обучения от 2 тыс. руб.

Напомним, на прошлой неделе в правительстве России был утверждён план социально-экономического развития Норильска до 2035 года, который будет реализован при участии «Норильского никеля».