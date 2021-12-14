Правительство России утвердило план развития Норильска до 2035 года

Комплексный план развития Норильска Красноярского края до 2035 года, реализация которого будет финансироваться при участии «Норникеля», утверждён на федеральном уровне. Затраты на его мероприятия составят около 120 миллиардов рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года, призванного улучшить условия жизни на территории промышленного центра, сообщает правительство Красноярского края 14 декабря.

На реализацию мероприятий плана будет затрачено около 120 млрд руб. Из них 24 млрд руб. будет направлено из федерального бюджета, 14,7 млрд руб. – из бюджета Красноярского края, 81,3 млрд руб. – из средств ПАО «ГМК «Норильский никель».

В соответствии с разработанным документом в Норильске должно быть построено более 70 многоквартирных домов, школа и поликлиника. Также планируется провести капитальный ремонт центра социального обслуживания населения, снести более 40 аварийных домов и реконструировать три жилых здания, имеющих историческую ценность.

Кроме того, до 2024 года 1860 семьям планируется выделить средства на приобретение жилья в районах с более благоприятными условиями. Стратегия развития города также подразумевает благоустройство дворов и общественных территорий и модернизацию объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Это в том числе термостабилизация грунтов под жилыми домами и социальными объектами, ремонт электросетей и систем городского водоснабжения, а также строительство нового водозабора на реке Норильской.

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, в результате реализации плана Норильск должен стать примером площадки, где успешно проводится реновация за полярным кругом в современных условиях.

Напомним, в феврале председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин отмечал, что реализация мероприятий плана социально-экономического развития Норильска должна вписаться в рамки бюджетного цикла 2022-2024 годов. Подготовку плана с подписанием всех необходимых документов предполагалось завершить ещё в ноябре.