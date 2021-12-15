Компания Autoсity запускает самый крупный салон автомобилей с пробегом в Новосибирске

Как стало известно «Континенту Сибирь», 15 декабря на улице Большевистской состоится открытие третьего автосалона Autoсity в Новосибирске.

Напомним, что на сегодня основанная Евгением Пшеничниковым компания Autoсity включает в себя 2 салона в Новосибирске – на Волочаевской и Красном проспекте (в здании «Мегаса» около Автовокзала), а также кузовной центр на Выборной. В настоящее время компания также осуществляет строительство дилерского центра на Тайгинской.

Как пояснили «Континенту Сибирь» в Autoсity, новый автосалон будет располагаться на улице Большевистской и станет самым крупным в сети. «3 этажа общей площадью 1500 кв.м. по сути представляют собой один большой шоу рум. Один из них – это основной зал с комфортной зоной отдыха для клиентов, кафе и рабочими местами сотрудников автосалона, остальные два этажа выставочные залы. Вместимость составляет более 100 автомобилей», – отметил директор сети автосалонов Autoсity Антон Маньков.

По его словам с открытием третьего салона AutoCity в Новосибирске в компании планируется увеличить продажи на 30%.

Примечательно, что сегодня на улице Большевистской также располагаются салоны компаний «ФАСТАР», «Восток-Моторс», «Эксперт», «ЭлитАвто Сибирь», «СТС-Автомобили». В AutoCity отмечают, что не боятся конкуренции и в качестве плюса локации называют удобную транспортную развязку и метро в пешей доступности.

Напомним, что 1 декабря компания Autoсity открыла автосалон во Владивостоке.

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