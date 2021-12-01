Новосибирская сеть по продаже авто с пробегом открывает салон во Владивостоке

Как стало известно «Континенту Сибирь», основанная Евгением Пшеничниковым новосибирская компания Autoсity 1 декабря запускает салон во Владивостоке.

Напомним, что на сегодня Autoсity включает в себя 2 салона в Новосибирске – на Волочаевской и Красном проспекте (в здании «Мегаса» около Автовокзала), а также кузовной центр на Выборной. В настоящее время компания также готовится к открытию еще одного салона в Новосибирске на улице Большевистской, а также осуществляет строительство дилерского центра на Тайгинской .

1 декабря Autoсity запускает салон во Владивостоке. Выбор города не случаен. Как пояснили «Континенту Сибирь» в компании, еще в 2019 году был открыт филиал Autoсity во Владивостоке на авторынке «Зелёный угол». Эта точка позволяет организовать логистическую цепочку поставки автомобилей из Японии до автосалонов компании в Сибири.

Директор сети автосалонов Autoсity Антон Маньков констатирует, что рынок Владивостока очень специфичный, так как в регионе очень много кто занимается автомобильной торговлей, так исторически сложилось, каждый житель Владивостока хотя бы раз покупал, привозил, и продавал автомобиль из Японии. «Конкуренция среди автосалонов во Владивостоке слабая, дилерских центров мало, автомобилями с пробегом они занимаются в меньшей степени. Перспектива Владивостока интересна в первую очередь отсутствием формата автосалонов по продаже автомобилей с пробегом. Мы хотим показать цивилизованный формат продажи автомобилей с пробегом, с предоставлением полного спектра услуг», – пояснил «Континенту Сибирь» Антон Маньков.

Автосалон во Владивостоке имеет общую площадь 4000 кв.м. Шоу-рум составляет 2500 кв.м и вмещает 100 автомобилей. Сервисный центр обладает площадью 1500 кв.м – в него входит цех технического обслуживания и ремонта, также в составе салона есть и кузовной цех.

По словам Антона Манькова на начальном этапе планы по продажам составляют 100 автомобилей в месяц, в перспективе – 150-200 автомобилей. «В наших планах есть дальнейшее развитие присутствия в этом регионе. Владивосток для нас в приоритете, но другие города России мы тоже рассматриваем», – отметил Антон Маньков.

Оставляйте заявку на вступление в нашу специализированную Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой отрасли.