В Новосибирске прошел V Общегородской форум «Новосибирск — город безграничных возможностей». Специалисты мэрии, представители общественных организаций Новосибирска и эксперты из 18 субъектов РФ обсудили вызовы нового времени для власти и общества современных городов.

Пандемия резко изменила жизнь новосибирцев и подстегнула цифровизацию многих сфер. С особыми трудностями в этих условиях столкнулись горожане с ограниченными возможностями здоровья. Как создать городскую среду, одинаково удобную и «доброжелательную» для каждого, а также чего ждать нам всем от меняющегося мира обсудили на форуме «Новосибирск — город безграничных возможностей», прошедшем с 1 по 3 декабря.

Местом проведения форума стало пространство «Точка кипения» Технопарка новосибирского Академгородка. Участниками — эксперты, предприниматели, ученые, общественники, руководители органов власти и жители города, неравнодушные к происходящим сегодня изменениям. Цифровая трансформация общества, человекоцентричные активности и общественное здоровье стали главными темами для обсуждения.

«Это не просто тусовка, площадка для общения. Форум решает конкретную задачу создания доступной среды в городе, где все должны иметь равные возможности для самореализации и удовлетворения личных амбиций. За годы проведения форума мы уже имеем определенные достижения. Новосибирск участвует в федеральных программах по созданию безбарьерной среды для инвалидов, реализуются наши местные проекты «Со-прикосновение», «Инклюзион» и др. В городе развивается служба социального такси, новые школы и детсады теперь сдаются только с выполнением требований доступности среды, а новые автобусы закупаются с откидывающимися пандусами, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Но приступив к этой работе, решая вопросы лифтов, поребриков и пандусов в городе, мы пришли к пониманию, что основные барьеры существуют не во внешней среде, а в головах и мировоззрении горожан. Поэтому важно улучшать отношения между людьми, делать городскую среду более дружелюбной».

По словам начальника департамента по социальной политике мэрии г. Новосибирска Ольги Незамаевой, центральная задача форума — познакомить руководителей с лучшими социальными практиками для выработки управленческих решений.

«Основная стратегическая задача форума — добиться того, чтобы в городе принимались управленческие решения, которые сделают жизнь людей максимально удобной и комфортной и позволят поднять градус общественного настроения, преодолеть конфликтные ситуации, которые могут возникать в связи с пандемией. Уверена, при консолидации усилий всех ветвей власти и граждан мы сможем изменить жизнь к лучшему», — подчеркнула Ольга Незамаева.

Председатель Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов Игорь Галл-Савальский заметил, что самыми уязвимыми в ситуации пандемии стали именно люди с инвалидностью. Также руководитель поднял тему участия бизнеса в улучшении жизни и создании доступной городской среды для маломобильных граждан.

«Ниша услуг и технологий для инвалидов и маломобильных людей на рынке пока не заполнена. И пока бизнес, а также наука, не поймут, что это огромная отрасль экономики, качественных изменений не будет, — обратил внимание Игорь Галл-Савальский. — Сегодня условно к маломобильным гражданам можно отнести не только инвалидов, но и тучных людей, и мам с маленькими детьми, и временно нетрудоспособных, например, после травм. И конечно, это пожилые люди, многие из которых с удовольствием бы передвигались по городу на колясках, но им не позволяет инфраструктура».

Другой барьер, который возник в пандемию для инвалидов, как отметил руководитель, это сложность овладения мобильными сервисами. На сегодня эту проблему в городе удается решать при помощи организации обучающих курсов. А вот среди нерешенных проблем остается культура дорожных работ, которые часто организуются без учета людей с проблемами передвижения. Важно, по мнению Игоря Галл-Савальского, привносить в культуру горожан заботу об «особенных» людях.

Председатель медико-оздоровительной комиссии Совета ветеранов Советского района Наталья Поспелова подняла проблему долговременного ухода за пожилыми, утратившими способность к самообслуживанию. Организация этой работы, по ее словам, ухудшилась в пандемию. Были пробелы и с оказанием медицинской реабилитации инвалидам, которую частично удалось возобновить после закрытия ковидных обсерваторов.

Своим видением решения проблем инвалидов в городе поделились председатели районных отделений Всероссийского общества инвалидов. В частности, председатель Кировской местной организации ВОИ Новосибирска Евгений Колегов предложил расширить услуги социального такси для людей с ограниченными возможностями. Он отметил, что после долгого периода изоляции граждане нуждаются в коллективных мероприятиях, и попросил об организации массовой доставки к местам их проведения.

Председатель Ленинской местной организации ВОИ Наталья Скаредова обратила внимание на ограничения в коммерческой деятельности отделений ВОИ. В свою очередь, руководитель местной организации ВОИ Центрального округа Дмитрий Трусов поднял вопрос о недостаточной доступности среды в помещениях ВОИ, которым со следующего года государство передает функции по оказанию услуг инвалидам.

Мэр Анатолий Локоть согласился, что многие отделения ВОИ сегодня действительно расположены в старом жилом фонде, который создан без учета доступности среды. Поэтому в помещениях планируется проводить ремонты и реконструкции для доведения их до современных норм.

Стоит отметить, что форум «Новосибирск — город безграничных возможностей» вновь вернулся в город после вынужденного перерыва на год. Смешанный формат дискуссионных площадок позволил расширить географию участников до 100 муниципалитетов в 18 субъектах РФ. К участию также были приглашены федеральные эксперты.

Так, эксперт Московской школы управления СКОЛКОВО и Агентства стратегических инициатив, руководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков провел встречу с новосибирскими школьниками, на которой рассказал о самых востребованных профессиях будущего.

По его словам, в будущем цифровые сервисы и технологии возьмут на себя многие рутинные функции, и на первый план для профессионала выйдет способность работать со сложными задачами и людьми.

В топе профессиональных трендов «нового мира», по мнению эксперта, окажутся пять направлений. Это не только актуальная IT-сфера и виртуальная экономика, но и профессии, связанные с восстановлением экологии. Кроме того, в будущем «цифровом» мире может повыситься спрос на искусство и творческие специальности, а также человекоцентричные профессии — например, такие, как работа в уютном кафе, фитнес-клубе или салоне красоты, куда приходят за приятной атмосферой и дружеским общением.

За три дня форума «Новосибирск — город безграничных возможностей» его участники обсудили множество вопросов, одинаково актуальных для многих российских городов в меняющемся мире. Наиболее важные итоги вошли в резолюцию форума и будут использованы для совершенствования управления социальной сферой Новосибирска.

«Сколько продлится пандемия, сказать сложно. Уверен, что в конечном итоге мы с ней справимся. Важно, чтобы мы не потеряли темпы развития города и темпы решения всех насущных задач. Мне кажется, тональность форума, активность его участников говорят в пользу этого тезиса и позволяют с оптимизмом смотреть в будущее города безграничных возможностей для всех», — подвел итоги форума Анатолий Локоть.