На заседании комиссии по социальной политике и образованию Совета депутатов Новосибирска 19 сентября поднимались актуальные социальные вопросы — слабая доступность городской среды для инвалидов, нехватка охранников в детских садах и рост попыток суицидов среди подростков. Депутаты обсудили, какие меры необходимо предпринимать для решения этих проблем.

Неутешительные факты

Доступность городской инфраструктуры для маломобильных жителей Новосибирска сегодня слабо соответствует современным представлениям о комфортной городской среде для всех — к такому неутешительному выводу пришли депутаты Совета депутатов Новосибирска во время заседания постоянной комиссии по социальной политике и образованию 19 сентября.

Только треть муниципальных учреждений разного направления имеют так называемую безбарьерную среду, позволяющую свободно пользоваться их услугами людям с ограниченными возможностями здоровья. Еще хуже в городе обстоит ситуация с транспортом. Из всего парка троллейбусов только 11% единиц готовы перевозить маломобильных граждан — снабжены низким полом, звуковым или визуальным сопровождением. И только 2% всех маршруток обладают подобными возможностями.

«Мы услышали неутешительные цифры от департамента транспорта — особенно в плане доступности маршрутного такси. В этом направлении ведется большая работа для пополнения строчек бюджета, чтобы на транспорте можно было создать все необходимое для безбарьерного доступа. Недавно для транспортного предприятия ПАТП-4 закупили вместительные автобусы по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — они уже оснащены всеми возможными элементами. Имеют низкий пол, звуковые и визуальные элементы. То есть мы видим динамику улучшения ситуации — по крайней мере, на пассажирском муниципальном транспорте. Конечно, еще есть над чем работать — прежде всего, в направлении развития городского электротранспорта, которому депутаты и граждане уделяют большое внимание», — отметил председатель комиссии по социальной политике и образованию Совета депутатов Новосибирска Игорь Титаренко.

Кроме того, по его словам, в профильных департаментах мэрии есть планы по улучшению доступности учреждений культуры и спорта, которые будут воплощаться исходя из финансовых возможностей. «Те ключевые моменты, которые требуют особого внимания, мы ставим на учет и обращаемся по ним не только в профильные департаменты мэрии — образования и социальной политики, — но и в министерства Новосибирской области», — добавил депутат.

Что касается повышения доступа в жилье для маломобильных граждан, то это еще одна большая проблема, которая в городе решается с трудом. Один из стимулов исправления ситуации, по мнению некоторых депутатов, — это активность самих жителей. В том числе при планировании установки пандусов в подъездах домов.

«Самая главная проблема — не в органах социальной защиты, а в менталитете жителей. Собственники сами должны принять решение. Все зависит от общего собрания дома», — считает заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Николай Тямин.

Суициды среди подростков

С начала года в Новосибирске зафиксировано восемь суицидов среди подростков. Самому юному самоубийце было 11 лет. Специалисты социальных служб отмечают рост числа попыток суицидов при сохраняющемся на уровне прошлых лет числе летальных исходов. Всего с начала года отмечено более 370 случаев суицидального поведения.

«Для решения проблемы суицидов применяется комплексный подход с участием представителей сфер образования, социальной поддержки, опеки и попечительства, культуры, спорта и молодежной политики, здравоохранения. Также в этой работе участвуют службы занятости, правоохранительные органы и депутатский корпус», — рассказала заместитель начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии Новосибирска Анна Макарухина.

Среди основных причин суицидов среди несовершеннолетних специалисты называют наличие психических заболеваний, конфликты с родителями и другими близкими родственниками и сверстниками, депрессивные состояния, связанные с неразделенной любовью или проблемами с учебой.

«Вопрос представляет особую актуальность и требует нашего общего повышенного внимания и усиления профилактической работы», — подытожила Анна Макарухина.

По мнению депутатов, профилактикой подростковых суицидов должны заниматься родители вместе с образовательными и специализированными социальными организациями, а также лечебными учреждениями.

«В городе ведется работа по профилактике и снижению суицидальных попыток и летальных исходов. Работают социальные центры по профилактике. Они востребованы — количество детей в них не снижается… Факторов суицидального поведения, о которых говорят специалисты, много — среди них и конфликты со сверстниками, и психоневрологические расстройства. Политические факторы тоже имеют место быть, но политика, на мой взгляд, не сильно влияет на подростков. Гораздо большее влияние оказывают локальные внешние и внутренние проблемы, связанные, например, с учебой», — считает Игорь Титаренко.

Охрана детских садов

Безопасность нахождения детей в муниципальных образовательных организациях — еще один острый вопрос, который подняли депутаты на заседании комиссии по социальной политике и образованию.

По информации департамента образования мэрии Новосибирска, сегодня все городские школы и детские сады оборудованы системами безопасности. К ним относятся камеры видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации, а также автоматическая пожарная сигнализация и ограждения зданий.

Оплата работы сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) в школах росла последние три года и в настоящий момент составляет 150 рублей в час. Силами ЧОП сегодня охраняются 260 образовательных учреждений города.

«Буквально пару-тройку лет назад финансирование служб частных охранных предприятий либо вневедомственной охраны МВД обеспечивали по совсем низкой ставке, она не достигала даже 100 рублей в час. Мы с коллегами-депутатами настояли на увеличении этой суммы. Сейчас же нужно рассматривать вопрос о том, чтобы в каждом образовательном учреждении было по два охранника как минимум», — отметил Игорь Титаренко.

Однако в число охраняемых сотрудниками ЧОП учреждений сегодня не входят детские сады, в которых по-прежнему функции охраны выполняют сторожа и вахтеры.

«У нас детские сады пока остаются без должного внимания и должной охраны. Я думаю, что нужно в ближайшее время рассмотреть этот вопрос более детально с учетом мнения депутатов, поскольку мы на пороге принятия бюджета на следующий год. Убежден, что этот вопрос не должен финансироваться по остаточному принципу», — подчеркнул Николай Тямин.

Отметим, что депутаты горсовета Новосибирска уже неоднократно обращались по проблеме охраны дошкольных учреждений в департамент образования мэрии и в профильное министерство регионального правительства. Сегодня депутаты отмечают положительную динамику в продвижении вопроса — как с организацией охраны детских садов, так и с повышением оплаты труда людям, от которых зависит безопасность детей.