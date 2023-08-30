Один из важнейших признаков комфортной современной городской среды — доступность инфраструктуры для людей с ограничениями здоровья. Возможности Новосибирского метрополитена по обслуживанию пассажиров с инвалидностью проверили 28 августа.

Участие в рейде по доступности Новосибирского метрополитена приняли представители городской власти, новосибирцы с ограничениями по слуху и зрению, а также маломобильные граждане. Местом начала эксперимента стал вход № 4 на станцию метро «Красный проспект». Конечной точкой маршрута — станция метро «Заельцовская».

Участник тестирования Юрий передвигается на коляске. На улице он способен обходиться без посторонней помощи, но вот с метрополитеном совсем другая история. Спуститься в подземку на коляске до недавних пор для него было почти невозможно. Но не так давно метрополитен приобрел специальное оборудование — мобильные гусеничные лестничные подъемники. Теперь Юрий достаточно быстро попадает в метро при поддержке дежурного по станции.

«Когда собираюсь куда-то ехать на метро, звоню по телефону метрополитена и говорю, в котором часу буду на той или иной станции, — там ко мне уже подходит дежурный и помогает», — рассказывает мужчина.

Мобильный гусеничный лестничный подъемник позволяет транспортировать ручные либо легкие электрические инвалидные коляски и имеет грузоподъемность до 130 кг. Пока такие приспособления есть на девяти станциях метрополитена в Новосибирске. В следующем году ими планируется оснастить все остальные станции. Стоимость одного ступенькохода достигает 200 тыс. рублей.

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Вторым участником тестирования доступности метрополитена стал Владимир. Мужчина плохо видит и передвигается при помощи специальной трости. Ему явно не хватило предупредительного сигнала перед ступеньками, которым могла бы стать тактильная плитка.

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«Необходимы тактильные плитки на полу, которые предупредят слабовидящего человека — такого, как я. И было бы хорошо, чтобы такая плитка прямо к дежурному привела!» — предлагает Владимир.

Молодой человек пока не очень часто пользуется метро — 5–6 раз в месяц. И, безусловно, ездил бы чаще после ряда улучшений. На вопрос, как он оценивает доступность среды вне метрополитена, отвечает, что на «4» в центре города и на «3» в своем районе ОбьГЭС.

«Главное препятствие для передвижения по городу — состояние тротуаров и бордюров. А еще из-за моего высокого роста неудобство иногда создают свисающие с деревьев неподстриженные ветки», — добавляет мужчина.

Но если эти вопросы достаточно просто решить городским службам, то с метрополитеном все гораздо сложнее. Улучшение доступности для людей с инвалидностью здесь — вопрос не только денежных средств, но и технических возможностей переоборудования станций.

«Сейчас мы занимаемся оценкой доступности метро с участием людей с инвалидностью. В определенной степени такая доступность есть. Руководству метро были озвучены пожелания, которые позволят облегчить пользование метрополитеном людям с ограниченными возможностями, — отметила начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева. — Есть ряд проблем. Например то, что ступенькоход рассчитан на общий вес коляски и человека не более 130 кг. То есть если речь о тяжелой коляске с электроприводом весом от 80 кг, то воспользоваться ею здесь практически невозможно. Оптимальным решением мог бы стать лифт. Есть и проблемы, связанные с движением слабослышащих людей… То есть чтобы люди с инвалидностью начали пользоваться метро массово, нужно принять ряд организационных мер. Будем искать решения. Возможно, не все они будут быстрыми».

Со своей стороны представители руководства метрополитена отмечают, что каждое решение для людей с ограниченной мобильностью должно быть сопряжено с обеспечением движения и безопасности всех пассажиров в целом.

По мнению руководителя ГБУК «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» Юрия Лесневского, огромное значение в улучшении доступности метро для инвалидов имеет подготовка персонала, который способен оказывать квалифицированную помощь. Руководитель согласился с предложенной инициативой размещения перед лестничными спусками тактильной плитки и вспомнил, как на станциях метрополитена появились первые удобства для лиц с ограниченными возможностями — яркие прямоугольники со стрелками на платформе напротив входов в вагоны. Интересно, что это новшество быстро оценили все пассажиры.

Кроме того, Юрий Лесневский предложил участникам испытания «помечтать», как в будущем искусственный интеллект (ИИ) станет помогать людям с инвалидностью. Например, увидев человека с тростью, ИИ мог бы подавать определенный сигнал и задавать безопасное направление движения.

Пока же, чтобы оперативно получить помощь дежурных по станции, администрация метрополитена предлагает гражданам заранее оставить заявку — позвонить по телефону (383) 222-49-80. В заявке необходимо указать вход станции метрополитена, с которой необходимо осуществить перевозку, а также станцию назначения и время прибытия пассажира (более подробную информацию можно найти на сайте метрополитена).

На сегодня, по данным руководства Новосибирского метрополитена, уже 115 дежурных по станциям обучены помощи людям с ограниченными возможностями. Стоит отметить, что к «маломобильным» гражданам также относятся мамы с колясками и пожилые люди, которые также могут рассчитывать на помощь сотрудников.