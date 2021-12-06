Депутаты в Красноярском крае лишили коллегу мандата из-за справки о доходах

В Рыбинском районе Красноярского края депутата досрочно лишили полномочий. Он предоставил недостоверные данные о своём доходе, а также о заработке жены и детей в соответствующих документах.

Совет депутатов Рыбинского района Красноярского края принял решение о досрочном прекращении полномочий муниципального депутата в связи с утратой доверия. Это произошло после того, как тот был уличён в нарушении антикоррупционного законодательства.

Соответствующее представление внёс межрайонный прокурор, сообщили в краевой прокуратуре 6 декабря. Фамилию народного избранника в ведомстве не назвали.

Как установили правоохранители, депутат предоставил неполные и недостоверные сведения в документации о доходах, расходах и имуществе.

«Им не указаны сведения о доходах по основному месту работы, информация о банковском счёте и владении частью уставного капитала юридического лица, а также представлены недостоверные сведения о доходах супруги и несовершеннолетних детей», — сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Напомним, аналогичные случаи в Красноярском крае произошли в мае, когда из-за непредоставления достоверных сведений о доходах полномочий лишились более десятка депутатов в нескольких районах региона.