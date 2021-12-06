Губернатор Новосибирской области и первый замминистра спорта РФ осмотрели стройплощадку ЛДС

На строящемся ЛДС в Новосибирске монтируют наружные площадки, где разместится основное холодильное оборудование. Темпы работ на многофункциональной ледовой арене, строительство которой идёт в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», во время выездного совещания оценили губернатор региона Андрей Травников и первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

В совещании с участием замминистра также приняли участие представители дирекции ООО «Федерация хоккея России», сообщили в правительстве Новосибирской области 5 декабря.

Как доложили строители главе региона и первому заместителю министра, для основания ледовых кортов используется оборудование российского производства, которое соответствует всем стандартам качества и экологической безопасности. Обустройство ледового корта тренировочной арены размером 60 на 30 метров стартовало в октябре, в ближайшее время начнётся также обустройство большой арены аналогичных габаритов.

Сейчас на основной арене идут работы по остеклению витражных систем, монтажу металлических конструкции фасада, установке систем теплоснабжения на малых аренах, заливке монолитных гребенок и лестниц, а также установке оборудования индивидуального теплового пункта. Строители также оборудуют ходовые мосты в верхней части купола здания, которые необходимы для обслуживания технологического оборудования, в том числе светового, звукового и видеокуба.

Кроме того, продолжается строительство транспортной инфраструктуры на территории, прилегающей к ЛДС. Об этих работах на выездном совещании доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.

Реализация проекта находится на контроле правительства региона.

Напомним, 6 декабря строительство нового ЛДС в Новосибирска проинспектировал полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.